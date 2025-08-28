সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নির্বাচনের রোডম্যাপকে স্বাগত জানাল বিএনপি

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৫

আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আজ বিকেলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসির ঘোষিত এই রোডম্যাপকে স্বাগত জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) গণমাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি বলেছেন, দেশের সমস্যা সমাধানে নির্বাচন দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

যারা নির্বাচনে বাধা দেওয়া কিংবা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তাদের উদ্দেশে বিএনপি মহাসচিব বলেন, যারা হটকারী সিদ্ধান্ত নেবে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবারের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে বলেও প্রত্যাশা করেছেন তিনি।

বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন, গণতান্ত্রিক দল হিসেবে বিএনপি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আগেও সহযোগিতা করেছে, সামনেও সব ধরণের সহায়তা করবে।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

নির্বাচন কমিশন বিএনপি রাজনীতি নির্বাচন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হাসপাতালে পৌঁছেছেন খালেদা জিয়া

নির্বাচনী রোডম্যাপে জাতির প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে: সালাহউদ্দিন আহমদ

শেখ হাসিনার কাছে মাথা নত করিনি: শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি

সন্ধ্যায় হাসপাতালে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যারা নির্বাচন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে তারা নিশ্চিহ্ন হবে: ফখরুল

‘ফজলুর রহমানের সাম্প্রতিক বক্তব্যে বিএনপি বিব্রত হয়েছে’

অর্থনীতির গণতন্ত্রায়ন না হলে কোনো রাজনীতি কাজ করবে না: আমীর খসরু

গণভোট নয়, নির্বাচন দিয়ে জনমত যাচাইয়ের আহ্বান বিএনপি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng