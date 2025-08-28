রাজশাহীর প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট হেকমত উল্লাহ আর নেই

রাজশাহীর সাংবাদপত্র জগতের একজন বিশ্বস্ত মানুষ, প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট ও ব্যবসায়ী, রেলওয়ে বুক স্টলের মালিক মো. হেকমত উল্লাহ আর নেই। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নানিল্লাহি ... রাজিউন )।
তার বয়স হয়েছিল ১০৮ বছর। তিনি স্ত্রী, সাত মেয়ে ও এক ছেলে, নাতি-নাতিনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। সম্প্রতি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে তাকে রামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
হেকমত উল্লাহ একমাত্র ছেলে মো. শহীদুল্লাহ সাঈদ জানান, দুপুরের আগেই বাবার মরদেহ হাসপাতাল থেকে নগরীর মীরের চক এলাকার নিজ বাড়িতে আনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এশার নামাজের পর নগরীর টিকাপাড়ায় জানাযার নামাজ শেষে সংলগ্ন গোরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন হবে।
রাজশাহীতে দীর্ঘ ৫৭ বছর ধরে রেলওয়ে বুক স্টলের মাধ্যমে তিনি সংবাদপত্র ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। বার্ধক্যজণিত কারণে সম্প্রতি তিনি সরাসরি ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন না। বর্তমানে তার ছেলে শহীদুল্লাহ সাঈদ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন।
এদিকে প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট মো. হেকমত উল্লাহর মৃত্যুতে রাজশাহীর সাংবাদিক সংগঠন, সংবাদপত্র ব্যবসায়ী ও সংবাদপত্র হকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পৃথক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।