সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাজশাহীর প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট হেকমত উল্লাহ আর নেই

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৫
ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর সাংবাদপত্র জগতের একজন বিশ্বস্ত মানুষ, প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট ও ব্যবসায়ী, রেলওয়ে বুক স্টলের মালিক মো. হেকমত উল্লাহ আর নেই। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক)  হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নানিল্লাহি ... রাজিউন )। 

তার বয়স হয়েছিল ১০৮ বছর। তিনি স্ত্রী, সাত মেয়ে ও এক ছেলে, নাতি-নাতিনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। সম্প্রতি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে তাকে রামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হেকমত উল্লাহ একমাত্র ছেলে মো. শহীদুল্লাহ সাঈদ জানান, দুপুরের আগেই বাবার মরদেহ হাসপাতাল থেকে নগরীর মীরের চক এলাকার নিজ বাড়িতে আনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এশার নামাজের পর নগরীর টিকাপাড়ায় জানাযার নামাজ শেষে সংলগ্ন গোরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন হবে।

রাজশাহীতে দীর্ঘ ৫৭ বছর ধরে রেলওয়ে বুক স্টলের মাধ্যমে তিনি সংবাদপত্র ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। বার্ধক্যজণিত কারণে সম্প্রতি তিনি সরাসরি ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন না। বর্তমানে তার ছেলে শহীদুল্লাহ সাঈদ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন।

এদিকে প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট মো. হেকমত উল্লাহর মৃত্যুতে রাজশাহীর সাংবাদিক সংগঠন, সংবাদপত্র ব্যবসায়ী ও সংবাদপত্র হকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পৃথক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। 

 

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মুন্সীগঞ্জে পুলিশ ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় ৩ জন গ্রেপ্তার

জেলেদের মুক্ত করতে আরাকান আর্মিকে চিঠি পাঠিয়েছে বিজিবি

গাজীপুর আদালতে হাতকড়া খুলে আসামির দৌড়

সাভারে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা, আহত ২

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জামিনে মুক্ত হয়ে জেলগেট থেকে আবার গ্রেপ্তার সাবেক এমপি মিজান

গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা ও সাব পোস্ট মাস্টারের ৮ বছরের কারাদণ্ড

যুবদল নেতার বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট

ছয় বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা, সেপটিক ট্যাংকে মরদেহ উদ্ধার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng