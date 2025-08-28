সেকশন

রাকসু নির্বাচনে ২৩ পদে ছাত্রদলের মনোনয়ন উত্তোলন

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৯
ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২৩ পদে  মনোনয়ন উত্তোলন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। এছাড়া রাকসু নির্বাচন তিনদিন এগিয়ে ২৫ তারিখ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। 

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) নতুন তারিখ ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এফ নজরুল ইসলাম। এর আগে  ২৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ওই দিন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠীর দিন হওয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। পরবর্তীতে  শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদেও তোপে জরুরি মিটিং ডেকে তা পরিবর্তন করে ২৫ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়। 

নির্বাচনে অংশ নিতে বৃহস্পতিবার ২৩টি পদ ও সিনেটের ৫টি পদে মোট ২৮টি ফরম উত্তোলন করেছে রাবি শাখা ছাত্রদল এবং রাকসু ও হল সংসদে ছাত্রশিবিরের প্যানেল থেকে মনোনয়ন তুলেছেন ২১৭ প্রার্থী।

ফরম উত্তোলনের পর শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, রাকসু নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা ইতোমধ্যেই নেতাকর্মীদের মনোনয়ন ফরম উত্তোলনের নির্দেশ দিয়েছি। আমাদের সকল নেতাকর্মীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফরম সংগ্রহ করে জমা দেবে। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করবে।

এদিকে, রাকসু নির্বাচনের ভোটার তালিকা থেকে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে শাখা ছাত্রদল। সমাবেশে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, যে ভোটাধিকারের জন্য এদেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, সেই অধিকার কেড়ে নিতে অভ্যুত্থানের পর কিছু সন্ত্রাসী চরিত্রের শিক্ষক প্রশাসনে বসানো হয়েছে। আজ পরিকল্পিতভাবে হাজারো শিক্ষার্থীকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। 

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এফ নজরুল ইসলাম বলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে নির্বাচন ২৫ তারিখ করা হয়েছে। এই তারিখেই নির্বাচন হবে। তা আর নড়বে না। নির্বাচনে অংশগ্রহণ ইচ্ছুক প্রত্যেক প্রার্থীকে বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্ট করাতে হবে। যার খরচ কমিশন বহন করবে।

