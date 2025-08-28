ইসির রোডম্যাপ গতানুগতিক ও বিভ্রান্তিকর: জামায়াত সেক্রেটারি

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপের বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এই রোডম্যাপ গতানুগতিক এবং কিছুটা বিভ্রান্তিকর।'
তিনি বলেন, 'জাতির প্রত্যাশা, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এখনও নির্বাচন কী পদ্ধতিতে হবে, তা নির্ধারিত হয়নি। জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি এবং তার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও চূড়ান্ত নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে রোডম্যাপটি অপরিপক্ব ও খণ্ডিত। এতে জনগণের প্রত্যাশার সঠিক প্রতিফলন ঘটেনি।'
তিনি আরও বলেন, 'জুলাই বিপ্লবের চেতনা ধারণ করে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি নিশ্চিত এবং বাস্তবায়নের রূপরেখা স্পষ্ট করা জরুরি ছিল। এরপরই রোডম্যাপ ঘোষণা দেওয়া উপযুক্ত হতো।'