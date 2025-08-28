সেকশন

শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইসির রোডম্যাপ গতানুগতিক ও বিভ্রান্তিকর: জামায়াত সেক্রেটারি

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৯

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপের বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এই রোডম্যাপ গতানুগতিক এবং কিছুটা বিভ্রান্তিকর।'

তিনি বলেন, 'জাতির প্রত্যাশা, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এখনও নির্বাচন কী পদ্ধতিতে হবে, তা নির্ধারিত হয়নি। জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি এবং তার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও চূড়ান্ত নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে রোডম্যাপটি অপরিপক্ব ও খণ্ডিত। এতে জনগণের প্রত্যাশার সঠিক প্রতিফলন ঘটেনি।'

তিনি আরও বলেন, 'জুলাই বিপ্লবের চেতনা ধারণ করে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি নিশ্চিত এবং বাস্তবায়নের রূপরেখা স্পষ্ট করা জরুরি ছিল। এরপরই রোডম্যাপ ঘোষণা দেওয়া উপযুক্ত হতো।'

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

জামায়াতে ইসলামী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পিআর পদ্ধতি যারা বোঝে না তাদের রাষ্ট্র চালানোর জ্ঞান নেই: তাহের

জামায়াত থেকে মন্ত্রী বানিয়েছি আমরা, এখন তারাই আক্রমণ করছে

পিআর পদ্ধতি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে: তাহের

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ৩ দলের বৈঠক, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে জোর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জাতীয় পার্টি আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দোসর: জামায়াত নেতা ডা. তাহের

কোরআনের আইন দিয়ে দেশ পরিচালনা করতে চায় জামায়াত: মুজিবুর রহমান

শাহবাগে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র সমাবেশ চলছে

আমাদের দাবি এনসিওর করে নির্বাচন দিতে হবে: জামায়াত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng