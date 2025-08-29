সেকশন

শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অসামাজিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ‘জীবন মহল’ পার্কে হামলা–ভাঙচুর–অগ্নিসংযোগ, আহত ১২

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ০০:০৫

দিনাজপুরের বিরল উপজেলায় ‘জীবন মহল’ নামের বিনোদন পার্কে বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। বিকেল আড়াইটা থেকে শুরু হয়ে প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী এ ঘটনায় একজন সাংবাদিকসহ অন্তত ১২ জন আহত হন। ভাঙচুর করা হয় দুটি মাইক্রোবাস ও পাঁচ সাংবাদিকের মোটরসাইকেল। পরে পুলিশ ও সেনাসদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

গত ১৭ আগস্ট জীবন মহলে অসামাজিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জেলা প্রশাসন। এ সময় দুই নারী ও পাঁচ পুরুষকে কারাদণ্ড এবং পার্কের মালিক আনোয়ার হোসেন ওরফে জীবন চৌধুরীকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এরপর থেকেই পার্কটি নিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভ বাড়তে থাকে।

আনোয়ার হোসেন ১২তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর-২ (বিরল–বোচাগঞ্জ) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। প্রায় এক যুগ আগে তিনি কাঞ্চন মোড় এলাকায় এই বিনোদন পার্ক গড়ে তোলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বৃহস্পতিবার বিকেল আড়াইটার দিকে পার্কের প্রধান ফটকে আনোয়ার হোসেনের সমর্থকেরা ‘অপপ্রচারের প্রতিবাদে’ সমাবেশ শুরু করেন। একই সময়ে স্থানীয় ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন ‘তৌহিদি জনতা’ আনোয়ার হোসেনের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভের ডাক দেয়।

বেলা তিনটার দিকে কয়েক শ মানুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে সেখানে জড়ো হয় এবং দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সুযোগে কিছু লোক পার্কের ভেতরে ঢুকে চেয়ার–টেবিল ভাঙচুর, মালামাল লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় ইটপাটকেলে অন্তত ১২ জন আহত হন, তাদের মধ্যে একজন সাংবাদিকও রয়েছেন।

ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা সড়ক অবরোধ করে আনোয়ার হোসেনের গ্রেপ্তার দাবি জানায়। তবে প্রশাসনের আশ্বাসে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে অবরোধ তুলে নেয় তারা।

পার্কের মালিক আনোয়ার হোসেন দাবি করেন, “১৭ তারিখের অভিযানের পর থেকে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু হয়। আজকে বাইরে থেকে লোক এনে আমার প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে। এতে অন্তত দুই কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।”

অন্যদিকে তৌহিদি জনতার নেতা মাওলানা হাফিজুর রহমান অভিযোগ করেন, “জীবন মহলে দীর্ঘদিন ধরে অসামাজিক কাজ ও ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ চলছে। আমরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে গিয়েছিলাম। কিন্তু জীবন চৌধুরীর লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীরা আমাদের সাতজনকে আহত করেছে।”

দিনাজপুরের পুলিশ সুপার মারুফাত হোসেন বলেন, “কয়েক দিন আগে অসামাজিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে প্রশাসন অভিযান চালিয়েছে, জরিমানাও হয়েছে। আজ স্থানীয়রা শান্তিপূর্ণ সমাবেশের আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু জীবন চৌধুরী বাইরে থেকে লোক এনে তাদের ওপর ঢিল ছোড়ে। তখন উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। ক্ষতিগ্রস্তরা চাইলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

সারাদেশ দিনাজপুর

