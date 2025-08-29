সেকশন

শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জন গ্রেপ্তার

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ০১:০০

সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) প্রাঙ্গণ থেকে তাদের আটক করা হয়।

ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আটক ব্যক্তিদের বক্তৃতা, বিবৃতি, বই ও কলামের লেখা বিশ্লেষণ করে সন্ত্রাসবাদের আলামত পাওয়া গেছে।

শফিকুল ইসলাম বলেন, “লতিফ সাহেবের বক্তৃতা, আসা ব্যানার, লেখা কলাম ও বই সবই আমরা অ্যানালাইসিস করেছি। এগুলো একটি নির্দিষ্ট দিকে যাচ্ছে, যা রাষ্ট্রের অবস্থানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।” তিনি আরও বলেন, “তারা যেসব বক্তৃতা ও বিবৃতি দিচ্ছেন, তা রাষ্ট্রীয় অবস্থানের বিপরীত এবং সন্ত্রাসবাদের ইঙ্গিতবাহী।”

এর আগে সকালে ডিআরইউর শফিকুল কবির মিলনায়তনে ‘আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের সংবিধান’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে সংগঠন ‘মঞ্চ ৭১’। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল গণফোরামের সাবেক সভাপতি ড. কামাল হোসেনের। তবে অনুষ্ঠানে হট্টগোল দেখা দিলে পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে আটক করে।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী ও ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ১৬ জন কারাগারে

বায়ুদূষণে গড় আয়ু কমছে সাড়ে পাঁচ বছর: একিউএলআই

গুমের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, বিচার হবে ট্রাইব্যুনালে

দেশে সারের কোনো সংকট নেই: কৃষি সচিব 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লি‌বিয়া থেকে দেশে ফিরছেন আরও ১৬১ বাংলাদেশি

মৃত্যুর আগে সন্তান হত্যার বিচার দেখে যেতে চাই

বায়ু দূষণের কারণে বাংলাদেশিদের গড় আয়ু কমছে সাড়ে ৫ বছর

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা হতে চিকিৎসকের ২০০ কোটি টাকা লেনদেন, দুদকের অভিযানে মিলেছে সত্যতা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng