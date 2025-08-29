সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) প্রাঙ্গণ থেকে তাদের আটক করা হয়।
ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আটক ব্যক্তিদের বক্তৃতা, বিবৃতি, বই ও কলামের লেখা বিশ্লেষণ করে সন্ত্রাসবাদের আলামত পাওয়া গেছে।
শফিকুল ইসলাম বলেন, “লতিফ সাহেবের বক্তৃতা, আসা ব্যানার, লেখা কলাম ও বই সবই আমরা অ্যানালাইসিস করেছি। এগুলো একটি নির্দিষ্ট দিকে যাচ্ছে, যা রাষ্ট্রের অবস্থানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।” তিনি আরও বলেন, “তারা যেসব বক্তৃতা ও বিবৃতি দিচ্ছেন, তা রাষ্ট্রীয় অবস্থানের বিপরীত এবং সন্ত্রাসবাদের ইঙ্গিতবাহী।”
এর আগে সকালে ডিআরইউর শফিকুল কবির মিলনায়তনে ‘আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের সংবিধান’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে সংগঠন ‘মঞ্চ ৭১’। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল গণফোরামের সাবেক সভাপতি ড. কামাল হোসেনের। তবে অনুষ্ঠানে হট্টগোল দেখা দিলে পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে আটক করে।