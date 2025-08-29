রিয়ালের মুখোমুখি লিভারপুল ও ম্যান সিটি, বার্সার প্রতিপক্ষ পিএসজি

ইউরোপীয় ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চে এবারও দেখা মিলল নাটকীয়তার। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ড্রয়ে ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে শিহরণ বইতে শুরু করেছে। লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটি মুখোমুখি হচ্ছে তাদের পুরোনো দুঃস্বপ্ন রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে। অন্যদিকে শিরোপাধারী প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি) পেয়েছে বার্সেলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ।
জাবি আলোনসোর রিয়াল মাদ্রিদ ঘরের মাঠে আতিথ্য দেবে সিটিকে, আবার অ্যানফিল্ডে গিয়ে লড়াই করবে লিভারপুলের বিপক্ষে। এই দুটি ম্যাচ নিঃসন্দেহে মৌসুমের সবচেয়ে আলোচিত লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।
লিভারপুল ও সিটির চ্যালেঞ্জ
আর্নে স্লটের লিভারপুল, যারা গত মৌসুমে লিগে শীর্ষে থাকলেও শেষ ষোলোয় পিএসজির কাছে হারেছে, এবার খেলবে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ, পিএসভি আইন্দোভেন ও আজারবাইজানের কারাবাখের বিপক্ষে। তবে তাদের অপেক্ষা করছে কঠিন সফর—ইন্টার মিলান, ফ্রাঙ্কফুর্ট, মার্সেই এবং গালাতাসারের মাঠে।
সিটিও যে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হবে, তা নতুন নয়। ২০২৩ সালের চ্যাম্পিয়ন দল ঘরের মাঠে স্বাগত জানাবে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড, বায়ার লেভারকুসেন, ইতালির চ্যাম্পিয়ন নাপোলি এবং গালাতাসারেকে। সফরে যেতে হবে ভিয়ারিয়াল, মোনাকো এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথমবারের মতো অংশ নেওয়া নরওয়ের বডো/গ্লিম্টের মাঠে।
পিএসজির জটিল সূচি
লুইস এনরিকের পিএসজি এবার সবচেয়ে শক্তিশালী সূচি পেয়েছে। ঘরে তাদের আতিথ্য দেবে বায়ার্ন মিউনিখ, আর সফরে যেতে হবে বার্সেলোনার দুর্গে। এছাড়া অপেক্ষা করছে টটেনহ্যাম, নিউক্যাসল, আতালান্তা, লেভারকুসেন, স্পোর্টিং লিসবন ও অ্যাথলেটিক বিলবাও।
নতুন ফরম্যাট ও লিগ ব্যবস্থা
নতুন ফরম্যাট অনুযায়ী এবার ৩৬টি দল এক লিগে খেলবে। প্রত্যেক দল খেলবে ৮টি আলাদা ম্যাচ, ৮টি প্রতিপক্ষের বিপক্ষে। শীর্ষ ৮ দল সরাসরি শেষ ষোলোয় উঠবে। ৯ থেকে ২৪ নম্বর অবস্থানে থাকা দলগুলো খেলবে নকআউট রাউন্ড প্লে-অফে। শেষ ১২ দল টুর্নামেন্ট থেকে বাদ যাবে।
ড্র অনুযায়ী আরও আকর্ষণীয় কিছু ম্যাচ হচ্ছে—বার্সেলোনা খেলবে চেলসি ও নিউক্যাসলের মাঠে, পাশাপাশি ক্লাব ব্রুগা ও স্লাভিয়া প্রাগের মাঠেও খেলতে হবে। ঘরে তারা আতিথ্য দেবে অলিম্পিয়াকোস, ফ্রাঙ্কফুর্ট ও কোপেনহেগেনকে।
আর্সেনালের প্রতিপক্ষ বায়ার্ন ও অ্যাতলেতিকো নিজেদের মাঠে, আর সফরে যেতে হবে ইন্টার মিলান ও বিলবাওতে। নতুন চমক কাজাখস্তানের নবাগত ক্লাব কাইরাত আলমাটি, যারা প্লে-অফে সেল্টিককে হারিয়েছে, ঘরে রিয়াল মাদ্রিদকে আতিথ্য দেবে এবং সফরে যাবে আর্সেনালের মাঠে। সাইপ্রাসের ছোট দল পাফোস খেলবে চেলসির মাঠে এবং ঘরে বায়ার্নের মুখোমুখি হবে।
উয়েফা এখনও নির্দিষ্ট ম্যাচের তারিখ ঘোষণা করেনি। তবে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ১৬–১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। শেষ ম্যাচডে নির্ধারিত হয়েছে ২৮ জানুয়ারি। ২০২৫ সালের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ৩০ মে, হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে, যেখানে এবার ম্যাচ শুরু হবে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায়।