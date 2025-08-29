লিবিয়ার গানফুদা ডিটেনশন সেন্টার থেকে ১৬১ জন বাংলাদেশি নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তারা শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকাল আনুমানিক ৭টায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ত্রিপোলীর বাংলাদেশ দূতাবাস এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে। বার্তায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ দূতাবাসের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)-এর সহযোগিতায় এ প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছে।
প্রত্যাবাসিত অভিবাসীরা আইওএমের ভাড়া করা বুরাক এয়ার ফ্লাইটে দেশে আসবেন। এসময় দূতাবাসের প্রতিনিধি দল বেনগাজীর বেনিনা বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে অভিবাসীদের বিদায় জানান এবং তাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে দূতাবাসের নেয়া পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন।
এর আগে লিবিয়া থেকে বাংলাদেশে ফেরা আরও অভিবাসীর খবর ছিল। সম্প্রতি সাগরপথে ইউরোপগামী প্রায় ১৫ হাজার অভিবাসীর যাত্রা লিবিয়া থামিয়েছে।