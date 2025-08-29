সেকশন

শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দেশে সারের কোনো সংকট নেই: কৃষি সচিব 

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ০৬:৩০

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান জানিয়েছেন, দেশে বর্তমানে কোনো সার সংকট নেই। তিনি বলেন, আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সার মজুত রয়েছে। কিছু কৃত্রিম সমস্যার কারণে সারের ঘাটতির ভীতি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

ড. মিয়ান বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)-এর নদী থেকে সেচের পানি উত্তোলনের প্রকল্প পরিদর্শনের সময় এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, “কিছু অসাধু সুবিধাভোগীর কারণে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তবে অসচেতনতা ও অজ্ঞতার কারণে সারের অতিরিক্ত ব্যবহার হচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য হলো এ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা। কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৭০ শতাংশই সারের ভর্তুকিতে ব্যয় করা হচ্ছে, যা বছরে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা।”

বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ পানির সংকট সম্পর্কে তিনি বলেন, “রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁয় ভূ-গর্ভস্থ পানির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তাই বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে কম পানি প্রয়োজন এমন ফসল চাষের দিকে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমানোর জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। নতুন করে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার প্রকল্পের সম্ভাবনা যাচাই করা হচ্ছে।”

সচিব আরও বলেন, “বরেন্দ্র অঞ্চলে বর্তমানে ব্যাপক ফসল উৎপাদন হচ্ছে। তবে ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার কারণে স্তর নেমে যাচ্ছে। একদিকে ফসল উৎপাদন বজায় রাখার পাশাপাশি অন্যদিকে পানি সংরক্ষণে সরকার সজাগ রয়েছে। প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে কৃষিবান্ধব দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।”

পরিদর্শনের আগে তিনি মহানন্দা ও পূর্নভবা নদীর মোহনা পরিদর্শন করে স্থানীয় বাসিন্দা ও কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে গোমস্তাপুর উপজেলা বিএমডিএ’র নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন এবং বিকেলে মচকৈল এলাকায় কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

পরিদর্শন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মো. তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আবুল কাসেম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এটিএম মাহফুজুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী সানজিদা খানম সহ অন্যান্য কর্মকর্তা।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী ও ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ১৬ জন কারাগারে

বায়ুদূষণে গড় আয়ু কমছে সাড়ে পাঁচ বছর: একিউএলআই

গুমের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, বিচার হবে ট্রাইব্যুনালে

লি‌বিয়া থেকে দেশে ফিরছেন আরও ১৬১ বাংলাদেশি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মৃত্যুর আগে সন্তান হত্যার বিচার দেখে যেতে চাই

বায়ু দূষণের কারণে বাংলাদেশিদের গড় আয়ু কমছে সাড়ে ৫ বছর

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা হতে চিকিৎসকের ২০০ কোটি টাকা লেনদেন, দুদকের অভিযানে মিলেছে সত্যতা

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জন গ্রেপ্তার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng