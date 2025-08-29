ফেনীতে পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনা ও ছুরিকাঘাতে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে ফেনী-পরশুরাম আঞ্চলিক সড়কের কালিরহাট এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনা নিহত হয়েছেন তোফায়েল আহমেদ নামে এক বাইসাইকেল আরোহী ও সদর উপজেলার ফাজিলপুর ছুরিকাঘাতে নিহত হন আলমগীর হোসেন সোহাগ (৫০)।
নিহতদের মধ্যে তোফায়েল ফুলগাজী উপজেলার দক্ষিণ আনন্দপুর গ্রামের মকবুল আহমেদের ছেলে ও আলমগীর ফাজিলপুরের রুহুল আমিনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত আনুমানিক ৯টার দিকে ফেনী-পরশুরাম আঞ্চলিক সড়কের আনন্দপুর কালিরহাট এলাকায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহী তোফায়েল আহমেদ নিহত হন।
একই দিন রাত ১০টার দিকে পশ্চিম ফাজিলপুর রাজনগর এলাকায় কথা কাটাকাটির জেরে আলমগীর হোসেন সোহাগকে ছুরিকাঘাত করা হয়। তাকে উদ্ধার করে ফেনী হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত সোহাগের স্ত্রী শারমিন আক্তার অভিযোগ করে বলেন, স্থানীয় এরশাদ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার স্বামাীর তর্ক হয়। কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে এরশাদ আমার স্বামীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে। এরশাদ কয়েকদিন আগেই কারাগার থেকে বের হয়েছে। আমি এ হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।
ফেনী জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. রুহুল মহসিন সুজন বলেন, নিহত সোহাগের বুকে পাঁচটি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে।
ফেনী জেনারেল হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আবদুল কাদির বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা ও ছুরিকাঘাতে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।