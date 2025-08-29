সেকশন

শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ফেনীতে সড়ক দুর্ঘটনা ও ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল দুজনের

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২১
ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গের সামনে স্বজনদের অপেক্ষা। ছবি: ইত্তেফাক

ফেনীতে পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনা ও ছুরিকাঘাতে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে ফেনী-পরশুরাম আঞ্চলিক সড়কের কালিরহাট এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনা নিহত হয়েছেন তোফায়েল আহমেদ নামে এক বাইসাইকেল আরোহী ও সদর উপজেলার ফাজিলপুর ছুরিকাঘাতে নিহত হন আলমগীর হোসেন সোহাগ (৫০)।

নিহতদের মধ্যে তোফায়েল ফুলগাজী উপজেলার দক্ষিণ আনন্দপুর গ্রামের মকবুল আহমেদের ছেলে ও আলমগীর ফাজিলপুরের রুহুল আমিনের ছেলে। 

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত আনুমানিক ৯টার দিকে ফেনী-পরশুরাম আঞ্চলিক সড়কের আনন্দপুর কালিরহাট এলাকায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহী তোফায়েল আহমেদ নিহত হন।

একই দিন রাত ১০টার দিকে পশ্চিম ফাজিলপুর রাজনগর এলাকায় কথা কাটাকাটির জেরে আলমগীর হোসেন সোহাগকে ছুরিকাঘাত করা হয়। তাকে উদ্ধার করে ফেনী হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত সোহাগের স্ত্রী শারমিন আক্তার অভিযোগ করে বলেন, স্থানীয় এরশাদ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার স্বামাীর তর্ক হয়। কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে এরশাদ আমার স্বামীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে। এরশাদ কয়েকদিন আগেই কারাগার থেকে বের হয়েছে। আমি এ হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।

ফেনী জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. রুহুল মহসিন সুজন বলেন, নিহত সোহাগের বুকে পাঁচটি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। 

ফেনী জেনারেল হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আবদুল কাদির বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা ও ছুরিকাঘাতে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

মৃত্যু হত্যা সড়ক দুর্ঘটনা পুলিশ ফেনী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপি নেতাকে হত্যা, একদিন পর মাটি খুঁড়ে মিললো আসামির বস্তাবন্দী মরদেহ

জাসদ নেতাকে থানায় ‘সমাদর’, বিতর্কের মুখে ওসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার

বিএনপি কর্মীকে গলা কেটে হত্যা, মৃত্যু নিশ্চিতে কাটা হলো রগ

নদীতে ভেসে এলো মাথাবিহীন মরদেহ, আঙ্গুলের ছাপে মিললো পরিচয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অপারেশনের ৬ মাস পর নারীর পেটে মিলল গজ কাপড়

ছয় বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা, সেপটিক ট্যাংকে মরদেহ উদ্ধার

ডোবায় কিশোরের মরদেহ, ঝোপে ইজিবাইক মিললেও ব্যাটারি উধাও

সুনামগঞ্জে দু'পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত, আহত ১০ 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng