সেকশন

শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নদীতে ভেসে এলো মাথাবিহীন মরদেহ, আঙ্গুলের ছাপে মিললো পরিচয়

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৯
শীতলক্ষ্যা নদীর পুরোনো ছবি। (ইনসেটে নিহত হাবিবুর)

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার কুড়িপাড়া স্কুলমাঠ সংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদী থেকে মাথাবিহীন একটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহের মাথা না থাকায় পরিচয় নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হলেও শেষ পর্যন্ত ফিঙ্গার প্রিন্টের (আঙ্গুলের ছাপ) মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত করেছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার (পিআইবি) মোস্তফা কামাল রাশেদ এ তথ্য জানান। এর আগে বুধবার দুপুরে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী- নিহত ওই যুবকের নাম হাবিবুর (২৮)। তিনি সোনারগাঁ থানার কাঁচপুর মধ্যপাড়া এলাকার মো. চান মিয়ার ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত বুধবার দুপুরে স্থানীয়রা নদীর তীরে মাথাবিহীন মরদেহ দেখতে পেয়ে কাঁচপুর নৌ-পুলিশ ফাঁড়িকে খবর দেয়। পরে মরদেহটি উদ্ধার করে সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ সদর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সবশেষ বৃহস্পতিবার পিবিআই মরদেহের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে প্রযুক্তিগত সহায়তায় পরিচয় শনাক্ত করে। হত্যার কারণ উদঘাটন ও জড়িতদের গ্রেপ্তারে তদন্ত চলছে।

পুলিশ সুপার মোস্তফা কামাল রাশেদ বলেন, নিহত হাবিবুরের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং তার মাথা কেটে আলাদা করা হয়েছে। হাবিবুরের মা মোসা ফিরোজা বেগম ও ভগ্নীপতি মো. জসীম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মর্গে মরদেহের করেছেন।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জ মরদেহ উদ্ধার পুলিশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপি নেতাকে হত্যা, একদিন পর মাটি খুঁড়ে মিললো আসামির বস্তাবন্দী মরদেহ

জাসদ নেতাকে থানায় ‘সমাদর’, বিতর্কের মুখে ওসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার

বিএনপি কর্মীকে গলা কেটে হত্যা, মৃত্যু নিশ্চিতে কাটা হলো রগ

ফেনীতে সড়ক দুর্ঘটনা ও ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল দুজনের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বাবার কয়েক ঘন্টা পর মেয়ের মৃত্যু, নিহত বেড়ে ৪

যুবদল নেতার বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট

ডোবায় কিশোরের মরদেহ, ঝোপে ইজিবাইক মিললেও ব্যাটারি উধাও

সুনামগঞ্জে দু'পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত, আহত ১০ 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng