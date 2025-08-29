নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার কুড়িপাড়া স্কুলমাঠ সংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদী থেকে মাথাবিহীন একটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহের মাথা না থাকায় পরিচয় নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হলেও শেষ পর্যন্ত ফিঙ্গার প্রিন্টের (আঙ্গুলের ছাপ) মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত করেছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার (পিআইবি) মোস্তফা কামাল রাশেদ এ তথ্য জানান। এর আগে বুধবার দুপুরে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী- নিহত ওই যুবকের নাম হাবিবুর (২৮)। তিনি সোনারগাঁ থানার কাঁচপুর মধ্যপাড়া এলাকার মো. চান মিয়ার ছেলে।
পুলিশ জানায়, গত বুধবার দুপুরে স্থানীয়রা নদীর তীরে মাথাবিহীন মরদেহ দেখতে পেয়ে কাঁচপুর নৌ-পুলিশ ফাঁড়িকে খবর দেয়। পরে মরদেহটি উদ্ধার করে সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ সদর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সবশেষ বৃহস্পতিবার পিবিআই মরদেহের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে প্রযুক্তিগত সহায়তায় পরিচয় শনাক্ত করে। হত্যার কারণ উদঘাটন ও জড়িতদের গ্রেপ্তারে তদন্ত চলছে।
পুলিশ সুপার মোস্তফা কামাল রাশেদ বলেন, নিহত হাবিবুরের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং তার মাথা কেটে আলাদা করা হয়েছে। হাবিবুরের মা মোসা ফিরোজা বেগম ও ভগ্নীপতি মো. জসীম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মর্গে মরদেহের করেছেন।