যশোরের বেনাপোলে মিজানুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিজ বাড়ির সামনেই তাকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। মৃত্যু নিশ্চিতে পায়ের রগ কেটে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বজনরা।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) ভোরে বেনাপোল পোর্ট থানার ছোট আঁচড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মিজানুর রহমান ওই এলাকার হানিফ সর্দারের ছেলে এবং গরু ব্যবসায়ী ছিলেন। তাছাড়া তিনি বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন বলে দাবি করেছেন দলটির স্থানীয় নেতারা।
নিহত মিজানুর রহমানের ছোট ভাই খায়রুল ইসলাম বলেন, ভোরে দিকে আমার ভাই ঘর থেকে কাজে যাওয়ার জন্য বের হয়। ঘর থেকে বেরুতেই দুর্বৃত্তরা তাকে ধরে গলা কেটে হত্যা করে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করতে দু-পায়ের রগ কেটে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন বাহিরে এসে তার মরদেহ দেখতে পায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করেছেন।
বেনাপোল পৌর বিএনপির (ছোট আঁচড়া গ্রাম) ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক ইসরাফিল সর্দার বলেন, নিহত মিজানুর বিএনপির একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বিএনপি একজন কর্মী হারালো। এ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।
বেনাপোল পোর্ট থানার ওসি মো. রাসেল মিয়া ঘটনার সত্যতা বলেন, হত্যার শিকার মিজানুরের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য যশোর সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।