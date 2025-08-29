আর্জেন্টিনার মাটিতে মেসির ‘শেষ ম্যাচ’, থাকবে পুরো পরিবার

আন্তর্জাতিক ফুটবলে লিওনেল মেসির পথচলা প্রায় শেষের দিকে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময়া ভোরে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে আর্জেন্টিনার হয়ে মাঠে নামবেন তিনি, যা দেশের মাটিতে এই ফুটবল মহাতারকার শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহাসিক মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে। আর্জেন্টিনা অধিনায়ক নিজেই নিশ্চিত করেছেন, এই ম্যাচটি তার জন্য অত্যন্ত আবেগঘন হতে যাচ্ছে।
মেসি বলেন, ‘এটা আমার জন্য খুব বিশেষ এক ম্যাচ হতে যাচ্ছে। আমি জানি না, এরপর (আর্জেন্টিনায়) কোনো প্রীতি ম্যাচ হবে কি-না। তাই আমার পরিবার - স্ত্রী, সন্তান, ভাই, বাবা-মা ও স্ত্রীর পুরো পরিবার উপস্থিত থাকবে।’
এরই মধ্যে ২০২৬ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা। সব ঠিক থাকলে এই টুর্নামেন্টে খেলবেন মেসি।
ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচের পর ইকুয়েডরের বিপক্ষে খেলবে তারা, যা হবে বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ। বিশ্বকাপের আগে কয়েকটি প্রীতি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে দলটির।
২০৩০ বিশ্বকাপে খেলবেন কি-না, এ নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত জানাননি তিনি। তবে বয়স ও পরিস্থিতি বিবেচনায় ধরে নেওয়া হচ্ছে, এই সময়ের মধ্যেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে তার বিদায় ঘটতে পারে।
ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচের আগে ক্লাব পর্যায়ে লিগস কাপের ফাইনালে ইন্টার মায়ামির হয়ে সিয়াটল সাউন্ডার্সের বিপক্ষে খেলবেন মেসি। জাতীয় দলের জার্সিতে এটি হতে যাচ্ছে তার এক আবেগঘন বিদায়, যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে ফুটবলপ্রেমীদের কাছে।