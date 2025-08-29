সেকশন

শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা বন্ধে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান হাল্ক অভিনেতার

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:০২
‘হাল্ক’ খ্যাত হলিউড অভিনেতা মার্ক রাফালো। ছবি: সংগৃহীত

গাজার সংকট কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, বরং ইসরায়েলের তৈরি এক ‘মানুষের বানানো বিপর্যয়’ বলে মন্তব্য করেছেন হলিউড তারকা মার্ক রাফালো। গাজায় চলমান মানবিক বিপর্যয় নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এই বর্বরতা বন্ধ করতে বিশ্বনেতাদের প্রতি দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ‘হাল্ক’ খ্যাত এই অভিনেতা।

তুর্কি সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও বার্তায় রাফালো বলেন, ‘এটা খরা নয়, কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগও নয়। এটা মানুষের তৈরি এক ভয়াবহ অপরাধ, যার শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। ইসরায়েলি সেনারা ইচ্ছাকৃতভাবে এ কাজ করছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘গাজাকে অনাহারে মরতে দেবেন না। আওয়াজ তুলুন, থামবেন না, যতক্ষণ না ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তি আসে। শিশু হত্যার অবসান ঘটাতে হবে, জিম্মিদের ফিরিয়ে আনতে হবে। এ যুদ্ধে নিহতদের মধ্যে ৮০ শতাংশই সাধারণ মানুষ- যা ভীষণ ভয়াবহ।’

‘অ্যাভেঞ্জার্স’ সহ বহু জনপ্রিয় ছবির এই অভিনেতা সরাসরি বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনারা বলেন ক্ষুধার্ত মানুষদের বাঁচাতে চান, যুদ্ধ থামাতে চান- তাহলে কিছু করুন। জার্মানি কিছু করুন, ইউরোপ কিছু করুন, যুক্তরাজ্য কিছু করুন। আমরা কি শুধু বসে বসে এই হত্যাযজ্ঞ দেখব? এটা পাগলামি, এটা হৃদয়বিদারক।’

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া  দখলদার ইসরায়েলের আগ্রাসানে এখন পর্যন্ত গাজায় প্রাণ হারিয়েছেন ৬২ হাজার ৭০০-রও বেশি ফিলিস্তিনি। বিধ্বস্ত হয়ে গেছে পুরো অঞ্চল, যার জেরে সেখানে এখন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলছে।

ইত্তেফাক/এসএ

সোশ্যাল মিডিয়া ইসরায়েল হলিউড গাজা অভিনেতা

