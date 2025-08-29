শরীয়তপুরের জাজিরায় মসজিদের মাইকে আজান দেওয়াকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের জেরে বিএনপি নেতা খবির সরদার হত্যার ঘটনার একদিন পর এবার মামলার প্রধান আসামি আলমাস সরদারের বস্তাবন্দী মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে বড়কান্দি ইউনিয়নের উমরদি মাদবরকান্দি এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ির পাশ থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
পুলিশ জানায়, স্থানীয়রা দুর্গন্ধ টের পেয়ে মাটি খুঁড়ে বস্তাবন্দী মরদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে শরীয়তপুর সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। নিহতের স্বজনরা মরদেহটি আলমাস সরদারের বলে শনাক্ত করেন। পরপর দুই দিনে দুই হত্যাকাণ্ডে এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।
জাজিরা থানার ওসি মাইনুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, খবির সরদার হত্যা মামলার প্রধান আসামি আলমাস সরদারের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এর আগে মঙ্গলবার রাত ৯টা দিকে মাইকে আজান দেওয়াকে কেন্দ্র করে ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক খবির সরদারকে হত্যার অভিযোগ উঠে আলমাস সরদারের বিরুদ্ধে।
ওই সময় মসজিদ কমিটির সভাপতি দানেশ সরদার অভিযোগ করে বলেন, আজান ও বয়ান বন্ধ করতে ইমামকে হুমকি দিয়েছিল আলমাস সরদার। আমরা প্রতিবাদ করলে সে আরও ক্ষিপ্ত হয়। সুযোগ বুঝে খবির সরদারকে হত্যা করেছে।