সেকশন

শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মানিকগঞ্জে শিশুকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩০
ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় শিশুশিক্ষার্থীকে (১১) দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে জেলা শহরের একটি বাজার থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন- পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার বনগাঁও (পদ্মবিলা) গ্রামের সাদ্দাম হোসেন (২৮), সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলার কুরকী গ্রামের আলামিন (২২) ও মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার পশ্চিম দাশড়া এলাকার মো. সোহান (২৫)। তারা ওই বাজারে মুরগির দোকানের কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন।

এদিকে ধর্ষণের অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে শিশুটির মা বাদী হয়ে চারজনকে আসামি করে মানিকগঞ্জ সদর থানায় মামলা করেন। পুলিশ ওই তিনজনকে এজাহারভুক্ত আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে।

সদর থানা-পুলিশ ও এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২২ আগস্ট সন্ধ্যা সাতটার দিকে বাড়ি যাওয়ার পথে শিশুটির পথরোধ করেন আসামিরা। তারা শিশুটির মুখ চেপে পাশের একটি দোকানে নিয়ে যান। সেখানে তাকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন চারজন। ঘটনার কথা কাউকে জানালে তাকে গলা কেটে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। প্রাণভয়ে শিশুটি বাড়ির কাউকে কিছু না বলে শুধু শরীর খারাপের কথা জানায়। গত বুধবার রাতে তিনি ঘটনার বিস্তারিত জানায় মাকে। বিষয়টি গতকাল দুপুরে জানাজানি হলে সাদ্দাম ও আলামিনকে পিটুনি দেন স্থানীয় লোকজন। পরে খবর পেয়ে বিকেলে পুলিশ বাজার থেকে ওই দুজনকে উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সোহানকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে গতকাল শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। আজ শুক্রবার শিশুটির শারীরিক পরীক্ষা করার কথা আছে।

মানিকগঞ্জ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস এস আমান উল্লাহ গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, অন্য আসামিকেও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
 

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

শিশু ধর্ষণ সারাদেশ গ্রেপ্তার মানিকগঞ্জ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বর্ষায় ফিরেছে চলনবিলের জৌলুস

খাবার আনতে দেরি হওয়ায় শিক্ষার্থীকে খুন্তির ছ্যাঁকা দেন মাদরাসা সুপার!

অসামাজিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ‘জীবন মহল’ পার্কে হামলা–ভাঙচুর–অগ্নিসংযোগ, আহত ১২

অপারেশনের ৬ মাস পর নারীর পেটে মিলল গজ কাপড়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চাঁদপুরে ১৫ মাদক মামলার আসামি কামরুল গ্রেপ্তার

মুন্সীগঞ্জে পুলিশ ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় ৩ জন গ্রেপ্তার

জেলেদের মুক্ত করতে আরাকান আর্মিকে চিঠি পাঠিয়েছে বিজিবি

গাজীপুর আদালতে হাতকড়া খুলে আসামির দৌড়

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng