বেগুনি শাড়িতে লাস্যময়ী জয়া, এবার ‘লাক্স সুপারস্টার’ এর বিচারকের আসনে

২০০৫ সালে যাত্রা শুরু করা রিয়েলিটি শো ‘লাক্স সুপারস্টার’ দেশের বিনোদন অঙ্গনে উপহার দিয়েছে একঝাঁক তারকা। সাত বছর বিরতির পর আবারও শুরু হচ্ছে । শানারেই দেবী শানু, জাকিয়া বারী মম, আফসান আরা বিন্দু, আজমেরী হক বাঁধন, বিদ্যা সিনহা মিম, মেহজাবীন চৌধুরী, মৌসুমী হামিদ এদের প্রত্যেকের ক্যারিয়ারের সূচনা হয়েছিল এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। দীর্ঘ বিরতির পর আবারও শুরু হতে যাচ্ছে বিনোদনধর্মী এই প্রতিযোগিতামূলক আয়োজন।
‘লাক্স সুপারস্টার ২০২৫’-এর এবারের আসরে বিচারকের আসনে থাকছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। এই প্রথমবার জয়া আহসানকে দেখা যাবে বিচারকের ভূমিকায়। তাই নতুন এই দায়িত্ব নিয়ে নিজের অনুভূতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লাস্যময়ীরূপে একগুচ্ছ ছবিসহ একটি পোস্ট দেন জয়া। সেখানে তাকে লাক্স সুপারস্টার প্ল্যাটফর্মের একজন মেন্টর হিসেবে নতুন রূপে দেখা যায়। বেগুনি রঙের শাড়িতে অসাধারণ সাজ তার, যা জয়াকে বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। শাড়ির সঙ্গে মানানসই গহনা এবং হালকা মেকআপে ফুটে উঠেছে তার স্নিগ্ধতা।
পোস্টে জয়া লিখেছেন, ‘লাক্স সুপারস্টারের একজন মেন্টর হিসেবে আমি গর্বিত যে, আমি অসাধারণ নারীদের তাদের আত্মবিশ্বাসী পদার্পণ এবং তাদের প্রতিভা দেখতে যাচ্ছি। আমার লক্ষ্য নতুন কণ্ঠস্বরকে প্রেরণা দেওয়া, নতুন প্রতিভাকে লালন করা এবং লাক্সের সুনাম আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠার সুনাম নিশ্চিত করা। আসুন, একসাথে নারীর আত্মবিশ্বাস, সৌন্দর্য এবং অপ্রতিরোধ্য স্পৃহা উদযাপন করি।’
অভিনেত্রী আরও জানান, লাক্স সুপারস্টার ২০২৫-এর এপিসোডগুলো ২৯শে আগস্ট (শুক্রবার) রাত ৯:৩০টায় সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।
উল্লেখ্য, লাক্স সুপারস্টার সবসময়ই একটি গ্রুমিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিত। এই প্ল্যাটফর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগীরা তারকা হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পান। এরই ধারাবাহিকতায়, এবারের আসরেও অভিনয়, স্টাইলিং, কনটেন্ট মেকিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের শেখাতে এবং সাহায্য করতে পুরো জার্নিতে থাকবেন অভিজ্ঞ শিল্পী, ইনফ্লুয়েন্সার এবং স্টাইলিস্টরা। জয়া আহসান ছাড়াও এবারের আসরে বিচারক হিসেবে থাকছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও নির্মাতা রায়হান রাফী।