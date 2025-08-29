ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে বলাকা কমিউটার ট্রেনের ইঞ্জিনে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসময় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে পুরো এলাকা। যাত্রীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে। ট্রেনটি ঢাকা থেকে ছেড়ে জারিয়ার দিকে যাচ্ছিল বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। সবশেষ ২ ঘণ্টা পর রিলিফ ইঞ্জিন এনে ট্রেনটি উদ্ধার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গফরগাঁও রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপ পরিদর্শক (এসআই) গোলাম কিবরিয়া।
রেলওয়ে ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৮টার দিকে গফরগাঁও রেলস্টেশনে প্রবেশ করে বলাকা কমিউটার ট্রেনটি। স্টেশন প্রবেশের পর হঠাৎ ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। এ সময় যাত্রীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে ট্রেনের চালকসহ রেলকর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নেভানো হয়। তবে ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে। প্রায় দুই ঘণ্টা পর রিলিফ ইঞ্জিন এসে ট্রেনটিকে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের এক নম্বর লাইন ব্লক হয়ে গেলেও দুই নম্বর লাইন দিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল।
এসআই গোলাম কিবরিয়া বলেন, ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লাগার বিষয়টি রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এ ঘটনায় হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।