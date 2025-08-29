‘দুই বাচ্চার মা’ বলে দেবের মন্তব্যে চটেছেন শুভশ্রী

প্রায় এক দশক ধরে আটকে থাকা সিনেমা, শুটিং শেষ হয়েছিল ২০১৫ সালে, অথচ মুক্তি মিললো ২০২৫-এ এসে। আর গত ১৪ আগস্ট মুক্তি পেতেই যেন বাজিমাত! এই ছবির মাধ্যমেই প্রায় ১০ বছর পর দেব-শুভশ্রীকে একসঙ্গে বড় পর্দায় দেখেছেন দর্শকরা। দেব-শুভশ্রীর জুটির বহু প্রতীক্ষিত ‘ধূমকেতু’ বাংলা সিনেমার ইতিহাসে নতুন নতুন রেকর্ড গড়ে টালিউডের বক্স অফিস কাঁপিয়ে দিয়েছে।
কিন্তু ‘ধূমকেতু’ যদি ২০২৫ সালে তৈরি হতো, তাহলে কি শুভশ্রীকে ছবিতে নায়িকা হিসেবে বেছে নিতেন দেব? এই প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এই প্রশ্নে নায়ক জানিয়েছিলেন, শুভশ্রী ইতোমধ্যেই দুই বাচ্চার মা, ফলে তার মুখের ইনোসেন্স, সারল্য হারিয়ে গেছে, তাই নায়িকাকে নিলেও কোনো পার্শ্ব চরিত্রের জন্য বেছে নিতেন।
আর দেবের এই মন্তব্য ঘিরে বাঁধে বিতর্ক। এবার সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন শুভশ্রী, নায়ককে দিলেন পাল্টা জবাব।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই সময়ে ধূমকেতু হলে নায়িকা হিসেবে শুভশ্রীকে বেছে নিতেন না দেব- এসব কথা শুনে অবাক হন শুভশ্রী গাঙ্গুলী। খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়ে নায়িকা বলেন, ‘কী বলি? একটা সেন্সেবল মানুষ কীভাবে এই ধরনের কথা বলে? আমার জানা নেই। আমার পার্শ্ব চরিত্র করতে কোনো সমস্যা নেই। আমি ‘সন্তান’ করেছি। আমার কাছে চরিত্রটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ২০২৫ দাঁড়িয়ে এরকম একটা অসম্মান সূচক মন্তব্য, যেখানে তুমি একটা অভিনেত্রীর সঙ্গে ছবির প্রচার করছ, সেখানে এটা কীভাবে, আমি জানি না।’
তারপরই নায়িকার থেকে জানতে চাওয়া হয় আবার কী দেব-শুভশ্রীকে একসঙ্গে দেখা যাবে? এই প্রশ্নে নায়িকা বেশ কড়া ভাবেই বলেন, ‘বাবা, আমি এইসব জানি না। মা হয়ে গেছি, মুখে সারল্য নেই।’
প্রসঙ্গত, গত ১০ বছর দেব-শুভশ্রীকে একসঙ্গে দেখা যায়নি, শুধু অ্যাওয়ার্ডের অনুষ্ঠান ছাড়া। কারণ দেব-শুভশ্রী শুধু পর্দায় জনপ্রিয় জুটিই নয়। একটা সময় বাস্তবেও চুটিয়ে প্রেম করতেন তারা, আর তা ছিল ইন্ডাস্ট্রির ওপেন সিক্রেট। পরে মতের অমিল থাকায় দুজনের পথ হয় আলাদা। নেমে আসে বিচ্ছেদ। যদিও বিচ্ছেদের পরই ‘ধূমকেতু’তে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন তারা।