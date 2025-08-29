সেকশন

মা-শিশুদের গলায় রামদা ধরে প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৫
প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ছবি: ইত্তেফাক

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় স্বর্ণালংকার, নগদ টাকাসহ ২৫ লাখ টাকার মালামাল লুটের অভিযোগ উঠেছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাত সোয়া ২টার দিকে উপজেলার জহিরাবাদ ইউনিয়নের বড়ইকান্দি গ্রামের মিঁয়াজি বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। রাতে ডাকাতি হওয়া সেই বাড়িতে প্রবাসীর নিজাম উদ্দিনের স্ত্রী নার্গিস আক্তার, স্কুল পড়ুয়া তার ২ ছেলে ও ১ মেয়ে ছিলেন। বাড়ির মালিক নিজাম উদ্দিন দীর্ঘ দিন ধরে সৌদি আরবে থাকেন।

প্রবাসীর স্ত্রী নার্গিস আক্তার জানান, রাত আনুমানিক সোয়া ২টার দিকে ১০/১২ জন লোক দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে আমাদেরকে মারধর করে। আমাদের সামনে রামদা ধরে রাখে যাতে আমরা চিৎকার না করি। মুহূর্তের মধ্যেই তারা আলমারি-বাক্স ভেঙ্গে সব নিয়ে যায়। এরমধ্যে ১১ ভরি স্বর্ণ, নগদ ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা, ২টা দামি ঘড়ি ও ১টা মোবাইল, রূপার অনেকগুলো গহনা, বিদেশি কাপড়-চোপড়সহ মূল্যবান অনেক কিছুই তারা লুটে নেয় ।

খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে খোঁজখবর নেয় এবং আলামত সংগ্রহ করেছে বলে জানা গেছে। 

প্রবাসী নিজাম উদ্দিনের ভাই শরিফ উল্যাহ জানান, খবর পেয়ে আমি ঢাকা (কর্মস্থল) থেকে বাড়ি ছুটে আসি। আচমকা কি ঘটে গেল আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ভাইয়ের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল।

মতলব উত্তর থানার ওসি মোহাম্মদ রবিউল হক বলেন, আমি এবং আমাদের এএসপি সার্কেল তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। সরেজমিন পরিদর্শন করি এবং এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সহকারী পুলিশ সুপার (মতলব সার্কেল) খাইরুল কবির বলেন, সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়েই কাজ করছে পুলিশ। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 

ইত্তেফাক/এপি

