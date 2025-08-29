আলোচনা করে রোডম্যাপটি ঘোষণা করলে আরও ভালো হতো: ব্যারিস্টার ফুয়াদ

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রোডম্যাপ ঘোষণাকে স্বাগত জানালেও এতে জনআকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি বলে জানিয়েছে আমার বাংলাদেশ (এবি পার্টি)। রোডম্যাপ ঘোষণাকে এবি পার্টি ইতিবাচকভাবে দেখছে বলে জানিয়েছে দলটির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাজধানীতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব বলেন তিনি।
ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য ঘোষিত রোডম্যাপকে তার দল স্বাগত জানায়। তবে রাজনৈতিক দল ও অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় না করে নির্বাচন কমিশন এই রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে, আলোচনা করে রোডম্যাপটি ঘোষণা করলে আরও ভালো হতো বলে মন্তব্য করেন তিনি।
ফুয়াদ বলেন, নির্বাচনী রোডম্যাপে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন ও দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধনসহ ২৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ভোটার সচেতনতা এবং নির্বাচনী ব্যয়ভার প্রসঙ্গে কার্যকর উদ্যোগের অভাব রয়েছে।
ব্যারিস্টার ফুয়াদ আরও বলেন, তারা আশা করেছিলেন, নির্বাচনী প্রচারণার কিছু ব্যয় রাষ্ট্র বা নির্বাচন কমিশন বহন করবে, কিন্তু রোডম্যাপে তেমন কিছু দেখা যায়নি। কালো টাকার ছড়াছড়ি রোধে কমিশনের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ অনুপস্থিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।