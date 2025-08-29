অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে বলে দাবি করা ভিডিওটি ভুয়া বলে শনাক্ত করেছে বাংলাফ্যাক্ট।
বাংলাফ্যাক্ট জানায়, বিএনপি থেকে পদ স্থগিত হওয়া অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের দাবিটি মিথ্যা।
বাংলাফ্যাক্ট অনুসন্ধান টিম জানায়, ফজলুর রহমানকে শোকজের পরে তার গ্রামের বাড়িতে এনসিপির কর্মীরা আগুন দিয়েছে বলে একটি ভুয়া ভিডিও সম্প্রতি ইন্টারনেটে প্রচার করা হয়েছে।
বাংলাফ্যাক্ট যাচাই করে দেখেছে, ফজলুর রহমানের গ্রামের বাড়িতে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আগুন দেয়নি বরং ফজলুর রহমানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার আগে থেকেই ভিডিওটি ইন্টারনেটে রয়েছে। আদতে, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গত ২২ আগস্ট কিশোরগঞ্জের বৌলাই এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, গোলাগুলি ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এটি সেই ঘটনারই ভিডিও। এই সংঘর্ষে একজন নিহত এবং অন্তত ৩০জন আহত হয়েছেন। মূলধারার অন্যান্য গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন থেকেও এ বিষয়ে একই তথ্য জানা যায়।
বাংলাফ্যাক্ট জানায়, ভিন্ন ঘটনার ভিডিও দিয়ে ফজলুর রহমানের বাড়িতে আগুন লাগানোর দাবিটি সম্পূর্ণ ভুয়া এবং এ বিষয়ে গণমাধ্যম কিংবা অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি।
