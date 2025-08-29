সেকশন

চীনকে যতটা উন্নত ভাবি তার চেয়েও অনেক বেশি উন্নত: সারজিস

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৮
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম বলেছেন, আমরা চীনকে যতটা উন্নত ভাবি, বাস্তবে অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিক থেকে তারা তার চেয়েও অনেক বেশি উন্নত।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে ফেসবুক পোস্টে তিনি এসব কথা বলেন।

চার দিনের দলীয় সফরে চীনে গেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আট নেতা। গত ২৬ আগস্ট রাত ১০টার দিকে ঢাকা থেকে রওনা দেন তারা। শনিবার (৩০ আগস্ট) দেশে ফেরার কথা রয়েছে তাদের।

এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে সফরে প্রতিনিধিদলে রয়েছেন-সদস্য সচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব নাহিদা সারওয়ার নিভা, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম ও যুগ্ম সদস্য সচিব তাহসিন রিয়াজ।

