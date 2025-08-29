রোডম্যাপ ঘোষণা সুষ্ঠু নির্বাচন ভন্ডুল করার নীলনকশা: ডা. তাহের

নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন ভন্ডুলের নীল নকশা বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামির নায়েবে আমির ও সাবেক সংসদ সদস্য ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার কালির বাজার ইউনিয়নে নির্বাচনী দায়িত্বশীল সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, চূড়ান্ত সংস্কারের সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগেই প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছেন। বিচার এখনো দৃশ্যমান হয়নি। এর মাঝে বোধ হয় তিনি কোনো শক্তির কাছে মাথানত করেছেন আর নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে দেশবাসী শঙ্কা প্রকাশ করছে।
আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের আরও বলেন, ‘বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কমিটমেন্ট (প্রতিশ্রুতি) দিয়ে আসছিল তারা নিরপেক্ষ থাকবে, সংস্কার করবে এবং বিচার দৃশ্যমান করবে। তারপর একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা তার ওয়াদা ভঙ্গ করে এই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন।’
তিনি বলেন, ‘আমরা ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য কিছু বিষয় সুরাহা হওয়া খুব জরুরি। এর মধ্যে জুলাই চার্টারকে আইনগত ভিত্তি দিতে হবে এবং এর ভিত্তিতেই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হবে। কিন্তু সেগুলো না করেই নির্বাচনের যে পথনকশা ঘোষণা করা হয়েছে, সেটি একটি সুষ্ঠু নির্বাচন ভন্ডুল করার নীলনকশা বলে আমরা মনে করি। আমরা এটা হতে দেব না। আমরা সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে বাধ্য করব, জুলাই চার্টার রিফান্ড ও পিআরের মাধ্যমে নির্বাচন হতে হবে।’
আগের ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতি ও নতুন প্রস্তাবিত পিআর—এই দুটির মধ্যে একটি নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত রোডম্যাপ ঘোষণা করাকে নির্বাচন কমিশনের বড় ধরনের অপরাধ বলে মন্তব্য করেন আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। এ জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনকে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান।