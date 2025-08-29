সেকশন

সরকারি বই বিক্রির অভিযোগে প্রধান শিক্ষক গ্রেপ্তার, পলাতক সহকারী শিক্ষক

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৬
বিপিবি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলম

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলায় সরকারি পাঠ্যবই বিক্রির অভিযোগে বিপিবি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলম, সহকারী শিক্ষক আব্দুস সালাম এবং ভাংড়ি ব্যবসায়ী মানিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। 

এ ঘটনায় পুলিশ প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলম ও দোকানদার মানিককে গ্রেপ্তার করে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করেছে। তবে সহকারী শিক্ষক আব্দুস সালাম এখনও পলাতক।

জানা গেছে, গত বুধবার (২৭ আগস্ট) বিপিবি উচ্চ বিদ্যালয়ের স্টোর রুম থেকে বিভিন্ন শ্রেণির ৫৬৪ কেজি সরকারি পাঠ্যবই স্থানীয় ভাংড়ি ব্যবসায়ী মানিকের কাছে বিক্রি করা হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আরিফুল্লাহ শান্তিবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৯০ কেজি বই উদ্ধার করেন।

পরে তিনি রাতেই পীরগঞ্জ থানায় তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত এজাহার দায়ের করেন। মামলার ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলম ও দোকানদার মানিককে গ্রেপ্তার করে।

আটকের আগে প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলম বলেন, কয়েকদিন আগে স্টোর রুমে একটি বিষধর সাপ মারা হয়। বুধবার ফের সাপ দেখা দিলে স্টোর রুম পরিষ্কার করা হয়। আমাকে না জানিয়েই সহকারী শিক্ষক আব্দুস সালাম পুরাতন বইগুলো বিক্রি করেছেন।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আরিফুল্লাহ জানান, সরকারি বই বিক্রির ঘটনায় ইউএনও'র নির্দেশে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পীরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম জানান, সরকারী বই বিক্রি করার অভিযোগে ৩ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। এদের মধ্যে দুইজন গ্রেপ্তার হয়েছে। একজন পলাতক আছে। তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

