পরীমণির রহস্যময় পোস্ট ঘিরে নতুন প্রেমের জল্পনা

দেশের আলোচিত চিত্রনায়িকা পরীমণির মামলায় জামিনদার হতে দেখা গিয়েছিল তরুণ সংগীতশিল্পী শেখ সাদীকে, এরপর শোনা গিয়েছিল তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কের কথাও। কিন্তু মাস কয়েক পার হতেই ভেঙে যায় তাদের সেই সম্পর্ক।
কিন্তু গেল ১০ আগস্ট ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে পরীমণির ছেলে পুণ্যর জন্মদিনের আয়োজনে গায়ক সাদীকে দেখে অনেকে অবাক হয়েছেন। তাহলে কি পরীমণি ও সাদীর প্রেমের সম্পর্ক আবার জোড়া লেগেছে- এমন কানাঘুষাও শোনা গেছে। এ নিয়ে দুজনের কেউই কোনো কথা বলেননি।
আগস্টের শেষ সপ্তাহে এসে যেন প্রেমের গুঞ্জন উসকে দিলেন পরীমণি। সানগ্লাস পরিহিত একটি স্থিরচিত্র ভেরিফায়েড ফেসবুকে পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখার পর শুরু হয়েছে নায়িকার নতুন প্রেমের জল্পনা। পরীমণি সানগ্লাস পরা স্থিরচিত্র পোস্ট করে লিখেছেন, ‘এই সানগ্লাস আমার নয় কিন্তু সে আমার। সবাইকে জানাই শুভ শুক্রবার।’
পরীমণির এমন পোস্টের পর সবাই জানতে চেয়েছেন, ‘কে সে?’ কেউ লিখেছেন, ‘পরবর্তী প্রেমিক তাহলে কে?’ কেউবা লিখেছেন এমন, ‘ভালোবাসাই শক্তি।’ পরীমণির এমন পোস্টে ভক্তদের কেউ আবার কষ্ট পেয়ে লিখেছেন, ‘আমার ভালোবাসা, যখন তোমাকে দেখি তখন আমার অন্তর পুড়ে যায়।’ আবার কেউ লিখেছেন, সাদী আউট, নিউ ইন।’ তবে যে যা-ই বলুক, এসবে একদম নির্বিকার পরীমণি। তিনি কারও কাছে কোনো যুক্তি খণ্ডাতে যাননি।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করা স্থিরচিত্রে দেখা গেছে, এলোমেলো চুলে স্নিগ্ধ রূপে পরীমণি। রোদ থেকে বাঁচতে চোখে পড়েছেন কালো সানগ্লাস।
প্রেমের সম্পর্কে জড়ানো চিত্রনায়িকা পরীমণির জন্য নতুন কোনো ঘটনা নয়। আবার এই সম্পর্ক নিয়ে কোনো রাখঢাক রাখেন না আলোচিত এই চিত্রনায়িকা। প্রেমিকসহ কাছের কয়েকজনকে নিয়ে যখন খুশি ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। হইহুল্লোড়ে থাকতে পছন্দ করেন পরীমণি। বছরের শুরুর দিকে কয়েক মাস ধরে ঢালিউডের আলোচিত এই চিত্রনায়িকার সঙ্গে তরুণ গায়ক শেখ সাদীর প্রেমের সম্পর্ক ওপেন সিক্রেট। তাদের একাধিক ফেসবুক পোস্ট ও ভিডিও ক্লিপ তেমনটাই জানান দেয়।
পরীমণি তার খেয়ালখুশিতে চলেন। তার এই যেমন খুশি তেমন চলাটা ফেসবুক ওয়ালে চোখ রাখলেই বোঝা যায়।
তিন বছর আগে ‘গুণিন’ সিনেমার শুটিংয়ের সময় চিত্রনায়িকা পরীমণির সঙ্গে নায়ক শরীফুল রাজের পরিচয় হয়। পরিচয় থেকে প্রণয়। এরপর এই দম্পতির একটি ছেলেসন্তান হয়। পরে তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। প্রায় দেড় বছর আগে তাদের বিচ্ছেদ হয়। পরীমণি তার সন্তান ও কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত আছেন। অন্যদিকে রাজও তার মতো করে ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। মাঝেমধ্যে সন্তানের কারণে চলচ্চিত্রের এই দুই তারকার দেখা হয়।