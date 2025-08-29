বিশ্বজুড়ে সাইবার নিরাপত্তায় নতুন হুমকি ‘প্রম্পটলক’

বিশ্বজুড়ে গোপনীয়তা ও সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর মধ্যেই নতুন এক বিপদসংকেত দিয়েছে সাইবার নিরাপত্তাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইসেট। তাদের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সহায়তায় তৈরি ‘প্রম্পটলক’ নামের এক ম্যালওয়্যার এখন র্যানসমওয়্যার হামলায় ব্যবহৃত হচ্ছে।
ইসেট জানায়, প্রম্পটলক ব্যবহারকারীর যন্ত্রে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গেই ওপেনএআইয়ের জিপিটি-ওএসএস:২ওবি মডেল ব্যবহার করে ক্ষতিকর লুয়া স্ক্রিপ্ট তৈরি করে। যেহেতু এই কাজটি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারকারীর যন্ত্রে সম্পন্ন হয়, তাই ওপেনএআইয়ের পক্ষে ম্যালওয়্যার শনাক্ত করা বা কোনো সতর্কতা পাঠানো সম্ভব হয় না।
প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, এই ম্যালওয়্যারটির সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো—এটি বারবার নিজের রূপ ও কৌশল পরিবর্তন করতে সক্ষম। প্রতিবার নতুন নতুন স্ক্রিপ্ট তৈরি করে, যার ফলে প্রচলিত নিরাপত্তাব্যবস্থাও সহজে ধরতে পারে না। আক্রান্ত যন্ত্র থেকে তথ্য চুরি করে ফেলার পাশাপাশি, অনেক ক্ষেত্রে ফাইল এনক্রিপ্ট করে হ্যাকারদের দাবি না মানলে সেগুলো স্থায়ীভাবে মুছে ফেলা হয়।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তথ্যচুরি ও র্যানসমওয়্যার হামলার ঘটনা যেভাবে বেড়েছে, তাতে এআই-নির্ভর ম্যালওয়্যার নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতিতে ইসেট পরামর্শ দিয়েছে—ব্যবহারকারীদের আরও সতর্ক থাকা এবং সাইবার নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করার।
সূত্র: ম্যাশেবল