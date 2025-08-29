সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিশ্বজুড়ে সাইবার নিরাপত্তায় নতুন হুমকি ‘প্রম্পটলক’

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১২

বিশ্বজুড়ে গোপনীয়তা ও সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর মধ্যেই নতুন এক বিপদসংকেত দিয়েছে সাইবার নিরাপত্তাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইসেট। তাদের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সহায়তায় তৈরি ‘প্রম্পটলক’ নামের এক ম্যালওয়্যার এখন র‍্যানসমওয়্যার হামলায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইসেট জানায়, প্রম্পটলক ব্যবহারকারীর যন্ত্রে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গেই ওপেনএআইয়ের জিপিটি-ওএসএস:২ওবি মডেল ব্যবহার করে ক্ষতিকর লুয়া স্ক্রিপ্ট তৈরি করে। যেহেতু এই কাজটি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারকারীর যন্ত্রে সম্পন্ন হয়, তাই ওপেনএআইয়ের পক্ষে ম্যালওয়্যার শনাক্ত করা বা কোনো সতর্কতা পাঠানো সম্ভব হয় না।

প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, এই ম্যালওয়্যারটির সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো—এটি বারবার নিজের রূপ ও কৌশল পরিবর্তন করতে সক্ষম। প্রতিবার নতুন নতুন স্ক্রিপ্ট তৈরি করে, যার ফলে প্রচলিত নিরাপত্তাব্যবস্থাও সহজে ধরতে পারে না। আক্রান্ত যন্ত্র থেকে তথ্য চুরি করে ফেলার পাশাপাশি, অনেক ক্ষেত্রে ফাইল এনক্রিপ্ট করে হ্যাকারদের দাবি না মানলে সেগুলো স্থায়ীভাবে মুছে ফেলা হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তথ্যচুরি ও র‍্যানসমওয়্যার হামলার ঘটনা যেভাবে বেড়েছে, তাতে এআই-নির্ভর ম্যালওয়্যার নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতিতে ইসেট পরামর্শ দিয়েছে—ব্যবহারকারীদের আরও সতর্ক থাকা এবং সাইবার নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করার।

সূত্র: ম্যাশেবল

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

সাইবার হামলা এআই

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এআই প্রতিযোগিতায় গুগলের সঙ্গে হাত মেলাতে চায় অ্যাপল

টেলিগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ কলে আংশিক নিষেধাজ্ঞা রাশিয়ার

এআই দিয়ে তৈরি লেখা শনাক্তের কৌশল

ডিপসিকের চেয়ে সাশ্রয়ী এআই মডেল তৈরি করল চীনা স্টার্টআপ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইউটিউবের নতুন এআই প্রযুক্তি, কন্টেন্ট নির্মাতাদের আয় নিয়ে শঙ্কা

ডার্ক ওয়েবে ১৬ বিলিয়ন পাসওয়ার্ড ফাঁস

আগামী কয়েক বছরে এআই বহু কর্পোরেট কর্মীর চাকরি ‘খেয়ে ফেলবে’: অ্যামাজন প্রধান

ইউটিউব শর্টস নির্মাতাদের জন্য এসেছে নতুন এআই সুবিধা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng