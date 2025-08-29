সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দু-একটি দল নির্বাচনী রোডম্যাপ নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টির চেষ্টা করছে: সালাহউদ্দিন আহমদ

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:২০
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: সংগৃহীত

দু-একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী রোডম্যাপ নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে কোনো সংশয় থাকলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকেলে আন্তর্জাতিক গুম দিবস উপলক্ষে সংগঠন মায়ের ডাক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, দু-একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী রোডম্যাপ নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টির চেষ্টা করছে, কোনো সংশয় থাকলে আসুন আলোচনা করি। কোনোভাবেই ঐক্যে ফাটল ধরানো যাবে না, আলোচনার মাধ্যমে সংশয় ও দোদুল্যমানতা দূর করতে হবে।

গুম প্রসঙ্গে বিএনপির এই নেতা বলেন, ভবিষ্যতে দেশে গুম প্রতিরোধে সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি আশ্বাস দেন, আগামীতে এদেশের কোনো নাগরিকের স্বজনকে যেন গুমের বিচারের দাবিতে রাস্তায় নামতে না হয়।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

বিএনপি নির্বাচন সালাহউদ্দিন আহমদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রধান উপদেষ্টাকে আরও শক্তিশালী হওয়ার আহ্বান জানাই: ডা. জাহিদ

ষড়যন্ত্র করে লাভ নেই, ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন: ফারুক

ষড়যন্ত্র করে লাভ নেই, ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে: ফারুক

আমরা অপেক্ষা করছি একটি নির্বাচিত সরকারের জন্য: আমীর খসরু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মধ্যমপন্থার রাজনীতি সরিয়ে উগ্রবাদ আনার ষড়যন্ত্র চলছে: মির্জা ফখরুল

আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মার্কাতেই ভেজাল ও ধোঁকাবাজি: ফয়জুল করীম

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরলেন খালেদা জিয়া

নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণায় সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সামিল: এনসিপি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng