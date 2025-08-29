সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শুটিং সেটে আয়ুষ্মান খুরানা-সারা আলির ঝগড়া, মার খেলেন কলাকুশলীরাও!

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৫
বলিউড তারকা সারা আলি খান ও আয়ুষ্মান খুরানা, (মাঝে) শুটিং সেটে স্থানীয়দের সঙ্গে কলাকুশলীদের হাতাহাতির দৃশ্য। কোলাজ: ইত্তেফাক

নির্মাতা প্রয়াগরাজের বলিউড সিনেমা ‘পতি পত্নী অউর ওহ’র সিক্যুয়েলের শুটিং চলাকালীন ঘটে গেলো একাধিক বিশৃঙ্খলা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, কখনও সিনেমার নায়ক আয়ুষ্মান খুরানা ও অভিনেত্রী সারা আলি খানের মধ্যে কথা-কাটাকাটি, আবার কখনও স্থানীয়দের সঙ্গে কলাকুশলীদের হাতাহাতি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, শুটিং দেখতে ভিড় জমান স্থানীয়রা। সেখানেই তাদের সঙ্গে পরিচালক ও কয়েকজন কলাকুশলীর বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে কলার ধরে মারধর, চুল টানা-হেঁচড়া পর্যন্তও চলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা ও কিছু মানুষ এগিয়ে যায়।

‘পতি পত্নী অউর ওহ-টু’র শুটিং সেটে স্থানীয়দের সঙ্গে কলাকুশলীদের হাতাহাতির দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

একই স্থান থেকে অন্য একটি ভিডিওতে দেখা যায়, গাড়িতে বসে আছেন আয়ুষ্মান ও সারা- এমন সময়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। খুবই রাগের মাথায় সারাকে জবাব দিচ্ছেন অভিনেতা, আর এতে ক্ষুব্ধ হয়ে গাড়ি থেকে নেমে যান সারা। তবে এই দৃশ্য আসল ঘটনা, নাকি সিনেমার শুটিংয়ের অংশ- তা নিয়ে নেটিজেনদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া ‘পতি পত্নী অউর ওহ’ ছবির নতুন এই সিক্যুয়েলে আয়ুষ্মান খুরানা ও সারা আলি খানের পাশাপাশি দেখা যাবে ওয়ামিকা গাব্বিকে। তবে অনভিপ্রেত এ ঘটনার ব্যাপারে এখনও নির্মাতাদের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য আসেনি।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

বলিউড সোশ্যাল মিডিয়া সারা আলি খান ভাইরাল অভিনেতা সিনেমা শুটিং

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অমিতাভকে সাড়ে ৬ কোটির গাড়ি উপহার দিয়ে থাপ্পড় খেয়েছিলেন পরিচালক

সংগীতের জীবনের ২৫ বছর, অস্ট্রেলিয়ার ৫ শহর মাতাবেন তাহসান

পরীমণির রহস্যময় পোস্ট ঘিরে নতুন প্রেমের জল্পনা

‘দুই বাচ্চার মা’ বলে দেবের মন্তব্যে চটেছেন শুভশ্রী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বেগুনি শাড়িতে লাস্যময়ী জয়া, এবার ‘লাক্স সুপারস্টার’ এর বিচারকের আসনে

গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা বন্ধে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান হাল্ক অভিনেতার

আমাল মালিকের ক্রাশ শ্রদ্ধা কাপুর!

শাহরুখ-দীপিকার বিরুদ্ধে মামলা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng