সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সংগীতের জীবনের ২৫ বছর, অস্ট্রেলিয়ার ৫ শহর মাতাবেন তাহসান

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৫
সংগীতশিল্পী তাহসান খান। ছবি: সংগৃহীত

দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী তাহসান খান, বহুদিন ধরেই ভিন্ন ধারার গান দিয়ে ভক্তদের মন জয় করে চলেছেন। এবার তার ২৫ বছরের সংগীত জীবনের বিশেষ মুহূর্ত উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়া সফরে। আগামী সেপ্টেম্বরে দেশটির পাঁচটি শহরে কনসার্ট করবে ‘তাহসান অ্যান্ড দ্য ব্যান্ড’।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি ফটোকার্ড শেয়ার করেন তাহসান। তাতে জানা যায় এ সকল তথ্য। এছাড়াও তাদের অস্ট্রেলিয়া সফরের বিস্তারিত শিডিউল ও উল্লেখ করা হয় তাতে; দেওয়া হয় টিকিট বুকিংয়ের লিংকও।

তাহসান খান। ছবি: সংগৃহীত
 
কনসার্টের সময়সূচিতে উল্লেখ করা হয়, অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেডে ৬ সেপ্টেম্বর থাকছে শো। এছাড়াও ৭ সেপ্টেম্বর ব্রিসবেনে, ১৩ সেপ্টেম্বর সিডনিতে, ২০ সেপ্টেম্বর মেলবোর্নে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর পার্থ-এ। বলা বাহুল্য, পুরো মাসজুড়েই অস্ট্রেলিয়া মাতিয়ে রাখবেন গায়ক। 

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই খবরটি প্রকাশের পর থেকেই তাহসানের শ্রোতারা অধীর আগ্রহে আছেন, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ায় থাকা ভক্তরা, যারা দীর্ঘদিন ধরে প্রিয় শিল্পীর কনসার্টের অপেক্ষায় ছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া সফরের পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে ‘ব্ল্যাক’ ব্যান্ডের মাধ্যমে তাহসানের সংগীত জগতে পথচলা শুরু হয়েছিল। এরপর তিনি একক শিল্পী হিসেবে এবং পরবর্তীতে ‘তাহসান অ্যান্ড দ্য সুফিজ’ ব্যান্ডের সঙ্গে কাজ করেছেন। 

বর্তমানে তিনি ‘তাহসান অ্যান্ড দ্য ব্যান্ড’-এর সঙ্গে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কনসার্টে নিয়মিত পারফর্ম করছেন।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

সোশ্যাল মিডিয়া তাহসান খান কনসার্ট সংগীতশিল্পী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শুটিং সেটে আয়ুষ্মান খুরানা-সারা আলির ঝগড়া, মার খেলেন কলাকুশলীরাও!

পরীমণির রহস্যময় পোস্ট ঘিরে নতুন প্রেমের জল্পনা

বেগুনি শাড়িতে লাস্যময়ী জয়া, এবার ‘লাক্স সুপারস্টার’ এর বিচারকের আসনে

গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা বন্ধে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান হাল্ক অভিনেতার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘জন্ম দিলেই আপন হয় না’, সঞ্জয় কন্যার ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট

ট্রায়াল রুমে ক্যামেরা বসিয়ে গোপনে করা হতো নারীদের ভিডিও: ইরফান সাজ্জাদ

‘আমাকে এখন কেউ কাজ দেয় না’, ফেসবুকে লাইভে এসে কাঁদলেন বর্ষা

মা হতে চলেছেন পরিণীতি চোপড়া

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng