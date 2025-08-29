সেকশন

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ছুটি, তবে খোলা থাকবে জরুরি সেবা

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৩

আসন্ন পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে শনিবার, ৬ সেপ্টেম্বর সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। এর আগে ৫ সেপ্টেম্বর এ ছুটি নির্ধারিত ছিল। তবে চাঁদ দেখা সাপেক্ষে তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়—চলতি বছর ২৬ আগস্ট থেকে হিজরি রবিউল আউয়াল মাস গণনা শুরু হয়েছে। সেই হিসেবে ১২ রবিউল আউয়াল, অর্থাৎ ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.), এবার পড়ছে ৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার। এ কারণে আগের ঘোষিত তারিখ সংশোধন করে নতুন করে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে দেশের সব সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর এবং বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে।

তবে জরুরি পরিসেবার আওতায় থাকা বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফায়ার সার্ভিস, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ডাকসেবা, হাসপাতাল ও চিকিৎসাসেবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং কর্মীদের জন্য এই ছুটি প্রযোজ্য হবে না। এ ছাড়া ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পরিবহন, জরুরি যানবাহন ও দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীরাও ছুটির আওতার বাইরে থাকবেন।

ব্যাংক খোলা থাকবে কি না—সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বাংলাদেশ ব্যাংক। আদালত খোলা বা বন্ধ থাকবে কিনা, তা নির্ধারণ করবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

ইত্তেফাক/আইএ

