সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পারমাণবিক ইস্যুতে উত্তেজনার মধ্যে নাগরিকদের ইরান ত্যাগের আহ্বান জার্মানির

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৬

তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে 'উদ্বিগ্ন' তিন ইউরোপীয় দেশ 'স্ন্যাপব্যাক' নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার একদিনেরও কম সময়ের মধ্যে ইরান থেকে নাগরিকদের সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে জার্মানি।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের ওয়েবসাইটে বলেছে, নাগরিকদের ইরান ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যৌথ পারমাণবিক শক্তি চুক্তি বারবার এবং ব্যাপকভাবে লঙ্ঘনের কারণে ইরানের ওপর ২৮ আগস্ট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানি স্ন্যাপব্যাক প্রক্রিয়া চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, যেহেতু ইরানের সরকারি কর্মকর্তারা অতীতে বারবার পরিণতির হুমকি দিয়েছেন, তাই এটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, ইরানে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে জার্মান স্বার্থ এবং নাগরিকরা প্রভাবিত হবে।

জারররমান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, তেহরানের জার্মান দূতাবাস 'বর্তমানে কেবলমাত্র সীমিত কনস্যুলার সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম'।

ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল তেহরানকে পারমাণবিক বোমা তৈরি থেকে বিরত রাখা। নথিটি বিশেষভাবে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ইউরেনিয়ামের পরিমাণ ও সমৃদ্ধকরণের সীমা নির্ধারণ করে।

গত জুন মাসে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়, যখন ইসরায়েল তেহরানে আকস্মিক আক্রমণ চালায়। ইরান ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলার মাধ্যমে প্রতিশোধ নেয়। এক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়ে তিনটি ইরানি পারমাণবিক স্থাপনায় বোমা হামলা চালায়। এরপর ইরান কাতারে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লে ১২ দিনের এই সংঘাতের অবসান ঘটে। এরপর থেকে কোনো পক্ষ আর হামলা চালায়নি।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

জার্মানি বিশ্ব সংবাদ ইরান পরমাণু আলোচনা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলার নিরাপত্তা সুরক্ষা বাতিল করলেন ট্রাম্প

শি জিনপিংয়ের একটি ‘গোপন’ চিঠিতে বদলে যাচ্ছে চীন-ভারত সম্পর্ক: রিপোর্ট

১০ মাস পর নতুন হাইকমিশনারদের নাম ঘোষণা করল ভারত-কানাডা

৩৪ বছর পর হাসপাতালে মিলল প্রিন্সেস ডায়ানার ‘টাইম ক্যাপসুল’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পুনরায় শুরু করবে তিন ইউরোপীয় দেশ

ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হুথি প্রধানমন্ত্রী

রোহিঙ্গাদের জাহাজে তুলে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছে ভারত!

এবার ইমরান খানের নির্দেশে সংসদীয় কমিটি থেকে পিটিআই চেয়ারম্যানের পদত্যাগ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng