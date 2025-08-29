সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শেষ ওভারে মাদুশঙ্কার হ্যাটট্রিকে শ্রীলঙ্কার নাটকীয় জয়

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২৩:০০

শেষ ওভারে জয়ের জন্য জিম্বাবুয়ের দরকার ছিল ১০ রান। ক্রিজে তখন অপরাজিত সিকান্দার রাজা, যিনি খেলছিলেন ৯২ রানে। জয়ের সমীকরণ তখন হাতের নাগালেই ছিল স্বাগতিকদের। কিন্তু হারারেতে সেই সমীকরণ অসম্ভব করে তুললেন শ্রীলঙ্কার বাঁহাতি পেসার দিলশান মাদুশঙ্কা।

শেষ ওভারে বল হাতে নিয়ে প্রথম বলেই ফিরিয়ে দেন রাজাকে। পরের দুই বলেও তুলে নেন উইকেট। অর্থাৎ ম্যাচের শেষ ওভারেই হ্যাটট্রিক! জিম্বাবুয়ে শেষ পর্যন্ত ওভারটিতে তুলতে পারে মাত্র ২ রান। ফলে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কা জিতে যায় ৭ রানে।

এর আগে প্রথমে ব্যাট করে শ্রীলঙ্কা তোলে ৬ উইকেটে ২৯৮ রান। পাতুম নিশাঙ্কা (৯২ বলে ৭৬), কামিন্দু মেন্ডিস (৩৬ বলে ৫৭) ও জানিত লিয়ানাগে (৪৭ বলে অপরাজিত ৭০) গড়েন বড় সংগ্রহের ভিত।

জবাবে জিম্বাবুয়ে ইনিংসের শুরুতেই চাপে পড়ে। তবে শন উইলিয়ামস (৫৭) ও বেন কারেন (৭০) দলের আশা টিকিয়ে রাখেন। এরপর ষষ্ঠ উইকেটে রাজা ও টনি মুনইয়োঙ্গা গড়েন ১২৮ রানের জুটি। কিন্তু শেষ ওভারের প্রথম বলেই রাজা বোল্ড হয়ে ফেরার পর জিম্বাবুয়ের জয় অধরাই থেকে যায়।

ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ২৬তম ম্যাচে এসে প্রথমবারের মতো হ্যাটট্রিকের দেখা পান মাদুশঙ্কা। ২০২৫ সালে এটি দ্বিতীয় ওয়ানডে হ্যাটট্রিক, আর ওয়ানডের ইতিহাসে ৫২তম।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

ক্রিকেট

