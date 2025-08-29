আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় আহত নুরুল হক ঢাকা মেডিকেলে

রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ওয়ান স্টপ ইমারজেন্সি সেন্টারে (ওসিসি) নেওয়া হয়।
গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান অভিযোগ করেন, পার্টি অফিসের সামনে সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতি চলাকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে নুরুল হক নুর মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ৯টার পর গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় জড়িয়ে পড়েন। এসময় তারা পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ধাওয়া করলে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা আল রাজী টাওয়ারের সামনে চলে আসেন। ঠিক সেই সময় সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতিতে ছিলেন নুরুল হক নুরসহ দলটির শীর্ষ নেতারা। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেখানে লাঠিচার্জ চালায়, যাতে নুরসহ আরও কয়েকজন আহত হন।
এর আগে সন্ধ্যায় বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই সময় সাংবাদিকসহ অন্তত কয়েকজন আহত হন।