সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় আহত নুরুল হক ঢাকা মেডিকেলে

আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫৩

রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ওয়ান স্টপ ইমারজেন্সি সেন্টারে (ওসিসি) নেওয়া হয়।

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান অভিযোগ করেন, পার্টি অফিসের সামনে সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতি চলাকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে নুরুল হক নুর মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ৯টার পর গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় জড়িয়ে পড়েন। এসময় তারা পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ধাওয়া করলে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা আল রাজী টাওয়ারের সামনে চলে আসেন। ঠিক সেই সময় সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতিতে ছিলেন নুরুল হক নুরসহ দলটির শীর্ষ নেতারা। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেখানে লাঠিচার্জ চালায়, যাতে নুরসহ আরও কয়েকজন আহত হন।

এর আগে সন্ধ্যায় বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই সময় সাংবাদিকসহ অন্তত কয়েকজন আহত হন।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

রাজনীতি নুরুল হক নুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আইসিইউতে নুরুল হক নুর, অবস্থা আশঙ্কাজনক

নুরের ওপর হামলা: শনিবার সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা গণঅধিকার পরিষদের

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে এনসিপির বিক্ষোভ

জাপা কার্যালয়ের সামনে ফের সংঘর্ষ, মারাত্মক আহত নুরুল হক নুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কাকরাইলে জাতীয় পার্টি-গণঅধিকার পরিষদ সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন

ষড়যন্ত্র করে লাভ নেই, ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন: ফারুক

রোডম্যাপ ঘোষণা সুষ্ঠু নির্বাচন ভন্ডুল করার নীলনকশা: ডা. তাহের

আমরা অপেক্ষা করছি একটি নির্বাচিত সরকারের জন্য: আমীর খসরু

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng