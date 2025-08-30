সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আহত নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেলে প্রেস সচিব

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০০:১৫

রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে তিনি ঢামেকের জরুরি বিভাগে পৌঁছান।

এর আগে সন্ধ্যার পর বিজয়নগর এলাকায় জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটে। এতে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ বেশ কয়েকজন আহত হন।

আহতদের প্রাথমিকভাবে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাত ১১টার দিকে নুরুল হক নুরকে ঢামেক হাসপাতালে আনা হয়।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কাকরাইলে দুটি রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষে সৃষ্ট সহিংস পরিস্থিতি প্রসঙ্গে আইএসপিআরের বক্তব্য

নুরকে দেখতে এসে হাসপাতালে অবরুদ্ধ আসিফ নজরুল

চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও মব সংস্কৃতির নতুন প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে: ড. কামাল হোসেন

বুয়েট শিক্ষার্থী শাদিদের খোঁজ নিলেন প্রধান উপদেষ্টার দুই প্রতিনিধি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ছুটি, তবে খোলা থাকবে জরুরি সেবা

পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ১৫১৫

রাষ্ট্রের কাছে ৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন ঢাবি অধ্যাপক কার্জন

ফজলুর রহমানের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ নিয়ে ভুয়া ভিডিও শনাক্ত করেছে বাংলাফ্যাক্ট

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng