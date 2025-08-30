নুরের ওপর হামলা: শনিবার সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা গণঅধিকার পরিষদের

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে দেশজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে দলটি।
দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুর ১২টায় দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। এ কর্মসূচিতে দলের ছাত্র, যুব, শ্রমিকসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর সকল নেতাকর্মীকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে গণঅধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শান্তিপূর্ণ এই কর্মসূচির মাধ্যমে নুরুল হক নুরের ওপর ‘সন্ত্রাসী হামলার’ প্রতিবাদ এবং দায়ীদের শাস্তির দাবি জানানো হবে।
শুক্রবার রাতে রাজধানীর বিজয়নগরে গণঅধিকার পরিষদ ও জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হস্তক্ষেপে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। সংঘর্ষের একপর্যায়ে আল রাজী টাওয়ারের সামনে সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের লাঠিপেটায় গুরুতর আহত হন নুরুল হক নুর। তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়।
গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান জানান, “আমরা পার্টি অফিসের সামনে সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। হঠাৎ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আমাদের ওপর হামলা চালায়। এতে আমাদের সভাপতি নুরুল হক নুর গুরুতর আহত হন।”
এর আগে সন্ধ্যায় জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় সাংবাদিকসহ বেশ কয়েকজন আহত হন।