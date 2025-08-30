সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাফার জোনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান জেলেনস্কির  

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৪০
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি

বাফার জোনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। শান্তি চুক্তি আলোচনার অংশ হিসেবে ইউক্রেনীয়ান ও রুশ সেনাদের মধ্যে বাফার জোন তৈরির কথা ছিল। খবর বিবিসির। 

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সাংবাদিকদের সঙ্গে জেলেনস্কি বলেছেন, এটি আধুনিক যুদ্ধের বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না।  তিনি আরও বলেছেন, আজকের যুদ্ধের প্রযুক্তিগত অবস্থা যারা বোঝেন না, কেবল তারাই একটি বাফার জোনের প্রস্তাব করেন। 

বিবিসি বলছে, জেলেনস্কি এমন এক সময় এই মন্তব্য করলেন যখন একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউরোপীয় নেতারা যুদ্ধ বন্ধ অথবা দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তির জন্য ৪০ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে একটি বাফার জোন গড়ে তোলার চিন্তা করছে।   

গত তিন বছরের বেশি সময় ধরে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এতে দুই পক্ষের বহু হতাহতের খবর পাওয়া যাচ্ছে তবে যুদ্ধ বন্ধে এখন পর্যন্ত কোনো লক্ষণ নেই। উল্টো পূর্ব ইউক্রেনে দেশ দুইটির মধ্যে সংঘাতের পরিমাণ আরও বাড়ছে।  

ইত্তেফাক/এসআর

