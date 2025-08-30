সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কাকরাইলে সংঘর্ষের ঘটনায় তারেক রহমানের ফেসবুক পোস্ট

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৩৫

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা এবং কাকরাইলে সংঘটিত সহিংস ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি নুরের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এবং এ ঘটনার আইনানুগ তদন্তের জন্য সরকারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানান।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) গভীর রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তারেক রহমান লেখেন, নুরুল হক নুরের ওপর হামলা ও কাকরাইলে সংঘটিত সহিংস ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায় বিএনপি।

তিনি লেখেন, ‘আমরা গণতান্ত্রিক উত্তরণের এক অত্যন্ত নাজুক সময়ে আছি, যার প্রথম পদক্ষেপ হলো জাতীয় নির্বাচন। সম্মিলিতভাবে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, আজকের মতো অস্থিতিশীল ঘটনা যেন ছড়িয়ে না পড়ে এবং গণতন্ত্রের পথে আমাদের অগ্রযাত্রা যেন বাধাগ্রস্ত না হয়।’

তারেক রহমান বলেন, ‘বিএনপি ও এর সহযোগী দলগুলোসহ গণতন্ত্রকামী সব পক্ষকে অবশ্যই সংযম ও সহনশীলতা বজায় রাখতে হবে। গত বছরের গণ-অভ্যুত্থানের প্রকৃত চেতনাকে প্রাধান্য দিতে হবে।’

তিনি আরও লেখেন, ‘দেশকে অবশ্যই মব শাসন ও চলমান অস্থিরতার ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিতে হলে আমাদের মব কালচারের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে, আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে হবে এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল দেশ গড়ে তুলতে হবে। কেবল গণতান্ত্রিক পথে জনগণকে ক্ষমতায়িত করে এবং সবার জন্য ন্যায়বিচার, সাম্য ও মর্যাদা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আমরা ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে সফলতা অর্জন করতে পারি।’

তিনি নুরুল হক নুরের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে লেখেন, ‘আমি নুরের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি এবং এ ঘটনার আইনানুগ তদন্তের জন্য সরকারের প্রতি দৃঢ় আহ্বান জানাচ্ছি।’

উল্লেখ্য, শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। রাত সোয়া ৮টার দিকে সেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে গণ অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদেরও সংঘর্ষ হয়। এসময় নুরুল হক নুরসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, পুলিশসহ বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। পরে গুরুতর আহত নুরকে সহকর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে যান।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

বিএনপি সংঘর্ষ জাতীয় পার্টি গণ অধিকার পরিষদ তারেক রহমান ফেসবুক স্ট্যাটাস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জাতীয় পার্টির কার্যালয় ঘিরে সতর্ক অবস্থানে পুলিশ

যারা পেছন থেকে খেলার চেষ্টা করছে, তাদের হাত ভেঙে দেওয়া হবে: সারজিস

সাবেক ভিপি নুরের সেন্স ফিরেছে

‘মব ভায়োলেন্স’ থামাতে বলপ্রয়োগে বাধ্য হয় সেনাবাহিনী: আইএসপিআর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইসির রোড ম্যাপ ঘিরে রাজনীতিতে অনৈক্য

ক্ষমতায় গেলে বিএনপি গুম প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন করবে: তারেক রহমান

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চা ব্যাহত করে এমন কাজ সমর্থন করে না বিএনপি

জাপা কার্যালয়ের সামনে ফের সংঘর্ষ, মারাত্মক আহত নুরুল হক নুর

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng