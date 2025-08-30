সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জাতীয় পার্টির কার্যালয় ঘিরে সতর্ক অবস্থানে পুলিশ

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১২:২০
ছবি: সংগৃহীত।

গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর থেকেই জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঘিরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

শনিবার (৩০ আগস্ট) বেলা ১১টায় রাজধানীর বিজয়নগরে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, কার্যালয়ের সামনে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

যেকোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। অপরিচিত কাউকে দেখলেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। 

রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম ফারুক সংবাদমাধ্যমকে জানান, আবারও সংঘর্ষ এড়াতে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদ নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। 

এরপর রাত সাড়ে ৮টার দিকে আবারও মুখোমুখি হলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী লাঠিচার্জ করে। এ সময় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ উভয়পক্ষের বেশ কয়েক জন নেতাকর্মী আহত হন।

গুরুতর আহত নুরকে প্রথমে কাকরাইলের ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বর্তমানে তিনি আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার চিকিৎসায় ছয় সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

এদিকে হামলার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দায়ী করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ও অভিযুক্তদের বিচারের দাবিতে বিকাল ৩টায় বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে দলটি। 

এতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদেরও বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে। সারা দেশও একই কর্মসূচি পালিত হবে বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

আইন-শৃঙ্খলা জাতীয় পার্টি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কাকরাইলে সংঘর্ষের ঘটনায় তারেক রহমানের ফেসবুক পোস্ট

‘মব ভায়োলেন্স’ থামাতে বলপ্রয়োগে বাধ্য হয় সেনাবাহিনী: আইএসপিআর

জাপা কার্যালয়ের সামনে ফের সংঘর্ষ, মারাত্মক আহত নুরুল হক নুর

কাকরাইলে জাতীয় পার্টি-গণঅধিকার পরিষদ সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কেউ বলতে পারছে না, কে দেশ চালাচ্ছে: জি এম কাদের

জাতীয় পার্টিকে ছাড়া কোনো নির্বাচন হবে না: শামীম হায়দার পাটোয়ারী

জাতীয় পার্টি জিন্দা লাশ: শেখ হাসিনা

দল বা নেতা পরিবর্তনে নয়, শান্তি আসবে নীতি-আদর্শের পরিবর্তনে: ফয়জুল করীম

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng