ইন্দোনেশিয়ায় আঞ্চলিক পার্লামেন্ট ভবনে বিক্ষোভকারীদের আগুন, নিহত ৩ 

ইন্দোনেশিয়ার একটি আঞ্চলিক পার্লামেন্ট ভবনে বিক্ষোভকারীরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এ ঘটনার পর কমপক্ষে তিনজন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছে আরও চারজন।
শনিবার (৩০ আগস্ট) স্থানীয় একজন কর্মকর্তা এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছেন। এর আগে পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় একজন ট্যাক্সি চালকের মৃত্যুর পর দেশজুড়ে বিক্ষোভ আরও তীব্র হয়।
মাকাসার সিটি কাউন্সিলের সচিব রহমত মাপ্পাতোবা এএফপিকে বলেন, গত রাতে বিক্ষোভকারীদের আগুনে তিনজন নিহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলেই দুজন এবং হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় একজন নিহত হয়। তারা জ্বলন্ত ভবনের ভেতরে আটকা পড়েছিলেন।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিক্ষোভকারীরা কার্যালয়ে হামলা চালায় এবং ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়।
তিনি আরও বলেন, ‘সাধারণত বিক্ষোভের সময় বিক্ষোভকারীরা কেবল পাথর ছুঁড়ে মারত অথবা অফিসের সামনে টায়ার পোড়াত। তারা কখনো ভবনে ঢুকে পড়ত না বা আগুন দিত না।’
বিক্ষোভকারীরা এমন করবে এটা আমাদের ধারণা ছিল না। নিহতদের মধ্যে দু'জন ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলের কর্মচারী এবং অন্যজন সরকারি কর্মচারী।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিক্ষোভকারীদের অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে চারজন আহত হয়েছেন। তাদেরকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।