গ্ল্যামারাস লুকে ধরা দিলেন হানিয়া আমির, নেটমাধ্যমে ঝড়

জনপ্রিয় পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমিরের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে। একের পর এক সাফল্য যোগ হচ্ছে তার ক্যারিয়ারের ঝুলিতে। সদ্যই আইএমডিবি প্রকাশিত ২০২৫ সালের বিশ্বের সেরা সুন্দরী অভিনেত্রীর তালিকায় ৩য় স্থান অর্জন করে পাকিস্তানের জন্য গর্ব বয়ে এনেছেন এই ললিউড তারকা। এমন আবহে হানিয়াকে নিয়ে নেটিজেনদের যেমন প্রশংসা তেমন রয়েছে তার প্রতি মুগ্ধতাও! সম্প্রতি তার প্রকাশিত কিছু লুক ভিন্ন মাত্রা যোগ করল তাতে।
সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে তিনটি ছবিতে নিজেকে এক গ্ল্যামারাস-ভিন্ন লুকে ধরা দিলেন হানিয়া আমির। ছবিতে দেখা যায়, ঝলমলে গাঢ় মেরুন শেডের লং গাউন পরে তিনি হাজির হয়েছেন। কাঁধে প্যাড-স্টাইল ডিজাইন আর শরীরের সঙ্গে মানানসই ফিট কাট, যা তার সাজে এনেছে বাড়তি আভিজাত্য।
এদিন তার চুলের স্টাইলেও দেখা গেছে ভিন্নতা। হালকা কার্ল করা খোলা চুল। এছাড়াও উজ্জ্বল মেকআপ ও স্টাইলিশ পোজে ভক্তদের মন জয় করেছেন এই তারকা।
হানিয়ার এই ছবিগুলো প্রকাশের পর মুহূর্তেই ঝড় তোলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ইতোমধ্যেই পোস্টটিতে লাখেরও বেশি প্রতিক্রিয়া জমা পড়েছে। ভক্তরাও মন্তব্যঘরে ভালোবাসা ঢেলে দিচ্ছেন।
প্রসঙ্গত, হানিয়া সম্প্রতি বলিউডে পা রেখেছেন ‘সর্দারজি থ্রি’ ছবির মাধ্যমে। পাকিস্তানসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও প্রশংসিত হয়েছে ছবিটি। তবে পাকিস্তানের টিভি নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করে কোটি ভক্তের প্রিয় হয়ে উঠেছেন এই তারকা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও রয়েছে তার ব্যাপক অনুসারী, বর্তমানে ইনস্টাগ্রামে তার অনুসারীর সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লাখেরও বেশি।