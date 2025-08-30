এখনও ইচ্ছে হলে পাবলিক বাসে উঠি, টং দোকানে চা খাই: আফরান নিশো

ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশো। দীর্ঘ দুই দশকের ক্যারিয়ারে মডেলিং ও নাটকের পর রূপালি পর্দায়ও সাফল্য দেখিয়েছেন। ইতোমধ্যে তার অভিনীত ‘সুড়ঙ্গ’ এবং ‘দাগি’ সিনেমা বেশ সাড়া পেয়েছে দর্শকের মাঝে, তারাও চাচ্ছেন অভিনেতাকে নিয়মিত সিনেমায় দেখতে। তাই এখন সিনেমায় বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন অভিনেতা।
তবে শুধু পর্দাতেই নয়, ভক্তদের কাছে তার সাধারণ জীবনযাপনও বেশ প্রশংসিত। আর তা নিয়েই সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মুখ খোলেন আফরান নিশো। সেখানে তার সরল জীবন যাপনের কথা অকপটে জানান অভিনেতা।
আফরান নিশো বলেন, ‘এখনও আমি ইচ্ছে হলে পাবলিক বাসে উঠি, টং দোকানে গিয়ে চা খাই। ৩০০ ফিটের ওদিকে গিয়ে ঘাসের ওপর হাঁটি। গোসল করতে ইচ্ছে হলে সেখানে খাল বিল রয়েছে সেখানে করি।’
সাধারণত বড় তারকাদের আলাদাভাবে চলাফেরা করতে হয় এবং ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে হয়, কিন্তু নিশো এই ধারণায় একমত নন। সাধারণ জীবনযাপন বজায় রাখা প্রসঙ্গে এই অভিনেতা বলেন, ‘আমার কাছে এগুলো কুসংস্কার লাগে। আমি সিম্পল থাকি এটা আমার স্টাইল। নিজেকে এভাবে প্রেজেন্ট করতে পছন্দ করি। দিনশেষে আমাকে মরতে হবে, মাটির গভীরে থাকতে হবে। আমি চাইবো, আমার যত যোগ্যতা বাড়বে আমি ততো গ্রাউন্ডে থাকবো। আমার যারা ফ্যান তাদের কাছাকাছি পৌঁছাবো।’
আফরান নিশো আরও বলেন, ‘হিরো বা পারফর্মার বলে আলাদা হাইপ নিতে হবে, সবসময় ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকতে হবে এবং প্রটোকল নিয়ে বের হতে হবে এগুলো মিথ মনে হয়। আমার কাছে এগুলো অপ্রয়োজনীয় এবং অপচয় লাগে। কেউ যদি ছবি তুলে কাছে চলে আসে, না চাইলে তাহলে বলতে হবে আমি খুব টায়ার্ড এখন ছবি তুলতে পারছি না বা যে কাজে এসেছি আমাকে সেই কাজে সহযোগিতা করেন। আমি মনে করি, যারা আমার ফ্যান-ফলোয়ার্স তাদের সঙ্গে আমার এই বোঝাপড়া রয়েছে। আমি সবসময় চাই, মানুষ হিসেবে আমি সাধারণ থাকি কিন্তু আমার কাজগুলো অসাধারণ হয়ে উঠুক তাহলে হয়তো অসাধারণ পার্সোনালিটি নিয়ে দীর্ঘদিন মানুষের মাঝে বেঁচে থাকতে পারবো।’
এদিকে আফরান নিশো অভিনীত নতুন ওয়েব সিরিজ ‘আঁকা’ ৪ সেপ্টেম্বর হইচইতে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। এতে নিশোর বিপরীতে অভিনয় করেছেন নাবিলা। ভিকি জাহেদের পরিচালনায় নির্মিত এই সিরিজটি নিয়ে ইতোমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে এর ট্রেলার, যা দর্শকদের মাঝে সিরিজটি দেখার আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে।