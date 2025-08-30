সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পাকিস্তানের ফিল্ডিং নিয়ে সাংবাদিকের কথায় মেজাজ হারালেন হারিস রউফ

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২২
ছবি: সংগৃহীত

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৪ উইকেটের জয় দিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ শুরু করেছে পাকিস্তান। ম্যাচে ৪ উইকেট শিকার করেন হারিস রউফ। তবে এমন পারফরম্যান্সের পরও ম্যাচ শেষে মেজাজ হারিয়েছে এই পাক পেসার।

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে এশিয়া কাপ। তাই পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও আরব আমিরাতকে নিয়ে চলা ত্রিদেশীয় এই সিরিজকে প্রস্তুতিমূলক সিরিজ বলছে সাংবাদিকরা।

এই ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টকে প্রস্তুতিমূলক সিরিজ বলায় আপত্তি তুলে রউফ বলেন, ‘আপনি বলছেন এটি ছিল প্রস্তুতির ম্যাচ, কিন্তু আমি মনে করি, কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ প্রস্তুতি ম্যাচ হতে পারে না। প্রতিটি ম্যাচেই চাপ থাকে, আপনি সেটিকে হালকাভাবে নিতে পারবেন না। দলের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করাটাই আসল।’

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে ‘ফিল্ডিং বাজে ছিল’—এক সাংবাদিক এমন মন্তব্য করতেই মেজাজ হারিয়ে ফেলেন রউফ। জবাবে বলেন, ‘আমার মনে হয় আপনি ম্যাচটা ঠিকমতো দেখেননি। আমাদের ফিল্ডিংয়ে তেমন কোনো ভুল হয়নি। আবার দেখলে বুঝবেন ম্যাচে ফিল্ডিং ভালোই ছিল।’

ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি পাকিস্তান ক্রিকেট দল আফগানিস্তান ক্রিকেট দল এশিয়া কাপ

