শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নুরের ওপরে হামলা দেশের মানুষ মেনে নেবে না: মঈন খান

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২২

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান।

শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন নূরকে দেখতে যান বিএনপির এই নেতা।

হাসপাতালে নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। মঈন খান বলেন, ‘রাজপথে নুরুল হক নুরের অবস্থান স্পষ্ট। তার ওপরে এভাবে হামলার ঘটনা দেশের মানুষ মেনে নিতে পারে না, মেনে নেবে না। আমরা এই ঘটনার নিন্দা জানাই। এই অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্ত চাই।’

এর আগে বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সকালে নুরকে দেখতে যান হাসপাতালে। তিনিও নুরের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সন্ধ্যায় কাকরাইলে নুরসহ তার দলের নেতাকর্মীরা যৌথবাহিনীর লাঠিপেটায় আহত হন। গণ অধিকার পরিষদের দাবি, তাদের মিছিলের পেছন থেকে হামলা করেছে জাতীয় পার্টি। অন্যদিকে জাতীয় পার্টির পাল্টা অভিযোগ, তাদের প্রধান কার্যালয়ে হামলা হয়েছে ওই মিছিল থেকে।

গণধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁনের ভাষ্যমতে, তাদের মিছিলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে হামলা করা হয়। এর প্রতিবাদে মশাল মিছিল শেষে সংবাদ সম্মেলনের সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের লাঠিপেটা করে। এতে তাদের শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।

নুরসহ আহতদের প্রথমে কাকরাইল ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে রাতে নুরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তার নাকে গুরুতর আঘাত রয়েছে।

নুরের চিকিৎসায় শুক্রবার রাতেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয় বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

বিএনপি রাজনীতি নুরুল হক নুর

দেশে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র চলছে: মির্জা ফখরুল

নুরকে আরও ৩৬ ঘণ্টা আইসিইউতে রাখার সিদ্ধান্ত চিকিৎসকদের

রংপুরে জাপার অফিস ভাঙতে এলে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হবে: হুঁশিয়ারি মোস্তফার

জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধসহ তিন দফা দাবি গণ অধিকার পরিষদের

নুরের ওপর হামলার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কোন দল কী বললো

লন্ডনের বাসায় তারেক রহমানের ‘ভার্চুয়াল সেটআপ’ প্রকাশ

ফারাক্কা ব্যারেজের কারণে ২০টি নদী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে: হাফিজউদ্দিন

নুরের ওপর হামলা রাজনীতির জন্য অশনি সংকেত: শিবির সভাপতি

 
