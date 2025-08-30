১২৮ বছর পর নিজ দেশে ফিরলো মাদাগাস্কারের রাজার খুলি

১৮৯৭ সালের অগাস্ট মাসে মাদাগাস্কারের রাজা তোয়েরা ফরাসি বাহিনীর হাতে নিহত হন। মৃত্যুর পর শিরশ্ছেদ করে তার খুলি প্যারিসে নিয়ে যাওয়া হয় ‘ট্রফি’ হিসেবে। দীর্ঘ ১২৮ বছর পর, সেই খুলি অবশেষে ফিরছে নিজের মাটিতে।
সাকালাভা জনগোষ্ঠীর এই রাজাসহ আরও দুই যোদ্ধার খুলি ফেরত দিয়েছে ফ্রান্স। ধারণা করা হয়, বাকি দুই খুলিও রাজা তোয়েরার সঙ্গেই নিহত সাকালাভা যোদ্ধাদের।
মঙ্গলবার, প্যারিসে ফ্রান্সের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে এক অনুষ্ঠানে খুলিগুলোর আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর সম্পন্ন হয়। ফরাসি গণমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলোর খবরে এ তথ্য উঠে এসেছে।
২০২৩ সালে ফ্রান্সে গৃহীত একটি নতুন আইনে বলা হয়েছিল, শেষকৃত্যের জন্য যেকোনো দেশের নাগরিকের দেহাবশেষ তাদের নিজ দেশে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। প্রথমবারের মতো সেই আইন প্রয়োগ হল মাদাগাস্কারের বেলায়।
সিএনএনের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিম মাদাগাস্কারের মেনাবে অঞ্চলে ফরাসি বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে ওই দুই সাকালাভা যোদ্ধা প্রাণ হারান। এই অঞ্চল ঔপনিবেশিক শাসনের সময় ফরাসি আগ্রাসনের মুখে পড়ে।
ঐতিহাসিক দলিল অনুযায়ী, রাজা তোয়েরার খুলি ও অন্যান্য বস্তু প্যারিসের ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে রাখা হয়েছিল।
ফ্রান্সের সংস্কৃতিমন্ত্রী রাসিদা দাতি বলেন, 'ঔপনিবেশিক সহিংসতার প্রেক্ষাপটে এভাবে দেহাবশেষ সংগ্রহে রাখা মানব মর্যাদার লঙ্ঘন।' তিনি এটিকে ‘একটি নৈতিক সংশোধন’ হিসেবে দেখছেন।
এদিকে মাদাগাস্কারের সংস্কৃতিমন্ত্রী ভোলমিরান্তি দোনা মারা হস্তান্তরকে ‘যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, 'এই ক্ষত আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে।'
২০১৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ আফ্রিকায় ফরাসি ঔপনিবেশিক অপরাধ স্বীকার করে নেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে মাদাগাস্কারে সফরকালে তিনি ফ্রান্সের ‘রক্তাক্ত ও বেদনাদায়ক’ অতীতের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন।
ফ্রান্সের উপনিবেশ থেকে ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পায় মাদাগাস্কার। প্রত্যাবর্তন করা খুলিগুলো রোববার দেশটির মাটিতে পৌঁছাবে এবং যথাযোগ্য সম্মানে সমাধিস্থ করা হবে বলে জানা গেছে।