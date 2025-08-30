সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

১২৮ বছর পর নিজ দেশে ফিরলো মাদাগাস্কারের রাজার খুলি

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৭
ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়ার ১২৮ বছর পর এ খুলিগুলো নিজভূমে ফেরত যাচ্ছে। ছবি: এক্স/এনডিটিভি

১৮৯৭ সালের অগাস্ট মাসে মাদাগাস্কারের রাজা তোয়েরা ফরাসি বাহিনীর হাতে নিহত হন। মৃত্যুর পর শিরশ্ছেদ করে তার খুলি প্যারিসে নিয়ে যাওয়া হয় ‘ট্রফি’ হিসেবে। দীর্ঘ ১২৮ বছর পর, সেই খুলি অবশেষে ফিরছে নিজের মাটিতে।

সাকালাভা জনগোষ্ঠীর এই রাজাসহ আরও দুই যোদ্ধার খুলি ফেরত দিয়েছে ফ্রান্স। ধারণা করা হয়, বাকি দুই খুলিও রাজা তোয়েরার সঙ্গেই নিহত সাকালাভা যোদ্ধাদের।

মঙ্গলবার, প্যারিসে ফ্রান্সের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে এক অনুষ্ঠানে খুলিগুলোর আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর সম্পন্ন হয়। ফরাসি গণমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলোর খবরে এ তথ্য উঠে এসেছে।

২০২৩ সালে ফ্রান্সে গৃহীত একটি নতুন আইনে বলা হয়েছিল, শেষকৃত্যের জন্য যেকোনো দেশের নাগরিকের দেহাবশেষ তাদের নিজ দেশে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। প্রথমবারের মতো সেই আইন প্রয়োগ হল মাদাগাস্কারের বেলায়।

সিএনএনের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিম মাদাগাস্কারের মেনাবে অঞ্চলে ফরাসি বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে ওই দুই সাকালাভা যোদ্ধা প্রাণ হারান। এই অঞ্চল ঔপনিবেশিক শাসনের সময় ফরাসি আগ্রাসনের মুখে পড়ে।

ঐতিহাসিক দলিল অনুযায়ী, রাজা তোয়েরার খুলি ও অন্যান্য বস্তু প্যারিসের ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে রাখা হয়েছিল।

ফ্রান্সের সংস্কৃতিমন্ত্রী রাসিদা দাতি বলেন, 'ঔপনিবেশিক সহিংসতার প্রেক্ষাপটে এভাবে দেহাবশেষ সংগ্রহে রাখা মানব মর্যাদার লঙ্ঘন।' তিনি এটিকে ‘একটি নৈতিক সংশোধন’ হিসেবে দেখছেন।

এদিকে মাদাগাস্কারের সংস্কৃতিমন্ত্রী ভোলমিরান্তি দোনা মারা হস্তান্তরকে ‘যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, 'এই ক্ষত আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে।'

২০১৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ আফ্রিকায় ফরাসি ঔপনিবেশিক অপরাধ স্বীকার করে নেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে মাদাগাস্কারে সফরকালে তিনি ফ্রান্সের ‘রক্তাক্ত ও বেদনাদায়ক’ অতীতের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন।

ফ্রান্সের উপনিবেশ থেকে ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পায় মাদাগাস্কার। প্রত্যাবর্তন করা খুলিগুলো রোববার দেশটির মাটিতে পৌঁছাবে এবং যথাযোগ্য সম্মানে সমাধিস্থ করা হবে বলে জানা গেছে।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

ফ্রান্স আফ্রিকা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ফিলিস্তিনি কর্মকর্তাদের মার্কিন ভিসা বাতিলের সমালোচনা করল ফ্রান্স

পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে অভিবাসী নৌকা ডুবে কমপক্ষে ৭০ জনের মৃত্যু

বারের ভেতর ঝগড়ার পর বাইরে এসে ভিড়ের মধ্যে উঠিয়ে দিলেন গাড়ি

হত্যার পর লুট করা মানব দেহাবশেষ প্রাক্তন উপনিবেশে ফেরত দিল ফ্রান্স

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আইফেল টাওয়ারে হামলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, ফ্রান্সে দুই কিশোর আটক

ফরাসি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন তৈরি করবে ভারত

গণকবরের মৃতরা ‘ধর্মীয় মতাদর্শে’ প্রভাবিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে: পুলিশ

নাইজারে ভয়াবহ বন্যায় নিহত ৪৭, বাস্তুচ্যুত অর্ধলক্ষাধিক মানুষ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng