মীরসরাইয়ে মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত, চট্টগ্রামগামী রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ

চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলার বড়তাকিয়া রেলস্টেশন এলাকায় একটি মালবাহী ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে খইয়াছরা ইউনিয়নের ওই এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, চট্টগ্রামমুখী মালবাহী ট্রেনটির ইঞ্জিনের ঠিক পরের একটি বগি হঠাৎ লাইচ্যুত হয়ে পড়ে। এতে চট্টগ্রামগামী রেলপথে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিপরীতমুখী—ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী রেললাইনে চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
ঘটনার পরপরই উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাইনচ্যুত বগিটি আবার লাইনে তোলার কাজ শুরু করেছে।
বড়তাকিয়া রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার মো. শামসুদৌহা বলেন, “লাইনচ্যুত বগিটি সরানোর কাজ চলছে। আপাতত একপাশের ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।”
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানায়, বগিটি লাইনে ফিরিয়ে আনার পর পুরোদমে উভয় লেনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে।