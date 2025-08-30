সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজন নিয়ে যে বার্তা দিলেন প্রেস সচিব

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৯
যমুনার সামনে সমসাময়িক বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ছবি: সংগৃহীত

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কোনো ষড়যন্ত্রেই এটি বদলাবে না।

শনিবার (৩০ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে সমসাময়িক বিষয়ে ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি।

শফিকুল আলম জানান, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে রোববার বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, ‘গতকালের ঘটনায় জাতীয় পার্টির কোনো ভূমিকা ছিল কিনা, এটি তদন্ত কমিটি খতিয়ে দেখবে। এবং আহত সবার জন্য সর্বোচ্চ ভালো চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।’

প্রেস সচিব বলেন, ‘নুরুল হক নুরের ওপর হামলায় পরিবারকে ফোন দিয়ে সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। সেই সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। নুরের ওপর হামলার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।’

এর আগে গত বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) কার্যালয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, আগামী মাসের ১৫ তারিখ থেকে রাজনৈতিকদলসহ অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপ চলবে অক্টোবর পর্যন্ত আর নভেম্বরের শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। ভোটগ্রহণের ৬০ দিন আগে তফসিল ঘোষণা করে হবে।

আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ তাদের নিয়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে -এ কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর বিধিমালা চূড়ান্ত করতে আগামী সপ্তাহে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।

সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করা হবে ১৫ সেপ্টেম্বরের মাধ্যমে আবার সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষক নীতিমালা একই মাসে চূড়ান্ত করা হবে বলেও জানান তিনি।

সিনিয়র সচিব বলেন, ভোটকেন্দ্র নীতিমালায় প্রতি বুথে ৬০০ পুরুষ ৫০০ নারী রাখার বিধান করা হচ্ছে এবং প্রবাসীরা এবার সহজ পদ্ধতিতে ভোট দেয়ার সুযোগ পাবেন।

তিনি বলেন, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ম্যানুয়াল ভোটার তালিকা দেয়া হবে। এছাড়াও ব্যালট বক্স মজুদ রয়েছে ইসিতে, কিনতে হচ্ছে না।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

নির্বাচন প্রধান উপদেষ্টা প্রেস সচিব

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নুরের ওপর হামলার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করবে সরকার: প্রেস সচিব

নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস

বুয়েট শিক্ষার্থী শাদিদের খোঁজ নিলেন প্রধান উপদেষ্টার দুই প্রতিনিধি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি

শুনানি শেষ, চার দিনে ১৮৯৩টি দাবি আপত্তির শুনানি

নির্বাচনের রোডম্যাপ চূড়ান্ত, আজ ঘোষণা করবে ইসি

যেকোনো সময় হতে পারে ঘোষণা, নির্বাচনের রোডম্যাপ চূড়ান্ত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng