নুরের সুস্থতা কামনায় ইশরাক, ফ্যাসিবাদের পুনর্জন্মের আশঙ্কা

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের আশু রোগমুক্তি কামনা করে দোয়া করেছেন বিএনপির ঢাকা দক্ষিণের নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন। তিনি বলেছেন, কোথাও কোথাও ফ্যাসিবাদের পুনর্জন্ম দেয়ার চেষ্টা চলছে। সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হলো নুরকে।
শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে ইশরাক এসব মন্তব্য করেন।
তিনি লেখেন, 'নুর দীর্ঘ সময় ধরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খুনি হাসিনা ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। কোটা সংস্কার আন্দোলনের মুখ্য নেতা ছিলেন তিনি। পরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের হাতে একাধিকবার রক্তাক্তও হয়েছেন।'
ইশরাক দাবি করেন, 'গত জুলাইয়ে অভ্যুত্থানচেষ্টার সময় তাকে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। এরপর কেরানীগঞ্জ কারাগারে নেওয়ার সময় তার হাঁটার শক্তি ছিল না—দুই কারারক্ষীর ঘাড়ে ভর করে চলতে হয়েছিল তাকে।'
তিনি আরও লিখেন, 'আজ হয়তো শেখ হাসিনা ক্ষমতায় নেই, কিন্তু তার মতো ফ্যাসিবাদী শক্তি আবারও মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে। সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়েই আবারও মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে নুরকে।'
পোস্টের শেষাংশে ইশরাক মহান আল্লাহর কাছে নুরের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।