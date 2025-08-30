নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। শনিবার (৩০ আগস্ট) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ডাচদের ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছেন টাইগার অধিনায়ক লিটন দাস।
আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। তার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি হিসেবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে এই সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ। এই সিরিজ ও এশিয়া কাপের জন্য টাইগার বাহিনী দীর্ঘ প্রায় এক মাসের প্রস্তুতি নিয়েছে।
বাংলাদেশের একাদশে জায়গা পেয়েছেন সাইফ হাসান। এই ম্যাচ দিয়ে প্রায় ২ বছর পর বাংলাদেশ দলের হয়ে মাঠে নামছেন এই ওপেনার। ২৬ বছর বয়সী এই ব্যাটার সর্বশেষ খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে। তবে সেটি ছিল এশিয়ান গেমসে।
বাংলাদেশ যেমন এশিয়া কাপকে সামনে রেখে এই সিরিজে নামছে, তেমনি নেদারল্যান্ডসও আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবেই সিরিজটিকে দেখছে। অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন- বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলা তাদের জন্য বড় পরীক্ষা এবং নিজেদের শক্তি যাচাইয়ের আদর্শ সুযোগ।
বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও শরীফুল ইসলাম।
নেদারল্যান্ডস একাদশ: ম্যাক্স ও'দাউদ, বিক্রমজিত সিং, তেজা নিদামানারু, স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক), শারিজ আহমেদ, নোয়া ক্রোস, কেইল ক্লেইন, টিম প্রিঙ্গেল, পল ভ্যান মিকিরিন, দানিয়েল ডোরাম।