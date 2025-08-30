লন্ডনের বাসায় তারেক রহমানের ‘ভার্চুয়াল সেটআপ’ প্রকাশ

যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থানরত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গত ১৬ বছর ধরে নিজের বাসা থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে নেতা-কর্মীদের খোঁজখবর নিচ্ছেন। পাশাপাশি রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে আসছেন। এবার সেই ভার্চুয়াল সেটআপের ছবি প্রকাশ পেয়েছে।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকেলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ফেসবুক পেজে ছবিগুলো প্রকাশ করা হয়।
ছবির ক্যাপশনে লেখা হয়, মাত্র একটি চেয়ার, একটি টেবিল আর একটি ক্যামেরাকে সঙ্গী করে— আমাদের প্রিয় নেতা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে প্রবাসের মাটিতে থেকেও দলের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন।
ছাত্রদলের পেজে জানানো হয়, ছবিগুলো বিএনপির সম্মানিত উপদেষ্টা সাবেক এমপি লালু তুলেছেন।
ক্যাপশনে আরও লেখা হয়, এটি কেবল একটি ছবি নয়— এটি আমাদের নেতার দৃঢ়তা, আত্মত্যাগ আর সংগ্রামের এক নীরব সাক্ষী। এটি প্রমাণ করে—সত্যিকারের নেতৃত্ব কখনো পরিবেশ বা অবস্থার উপর নির্ভর করে না, বরং দৃঢ় মনোবল ও অটল বিশ্বাসই একজন নেতাকে মহান করে তোলে।